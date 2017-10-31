Вляпаться в Януковича. Манафорт предстал перед судом

Украинский след давно тянется за Манафортом – похоже, что именно сотрудничество с Януковичем стало для него роковым.

Пол Манафорт и его бизнес-партнер стали первыми обвиняемыми по делу вмешательства России в американские выборы 2016 года

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда ТрампаПол Манафорт и его давний бизнес-партнер Год Гейтс в понедельник вынуждены были явиться в вашингтонскую штаб-квартиру ФБР, а впоследствии предстать перед судом. Они стали первыми обвиняемыми фигурантами так называемого российского расследования.

Речь идет о попытке Кремля вмешаться в 2016 году в президентскую кампанию в пользу Дональда Трампа. Пока что обвинения против Манафорта и Гейтса сконцентрированы преимущественно на отмывании денег, которые они заработали на Партии регионов и Викторе Януковиче за 10 лет сотрудничества (с 2006 по 2016 гг.).

Впоследствии выяснилось, что обвинение предъявлено также бывшему советнику предвыборного штаба Трампа по вопросам внешней политики Джорджу Попадополосу. Он, как считают в комиссии Мюллера, лгал агентам ФБР о своих связях с людьми, имевшими отношение к российскому правительству. В частности, с ним обсуждали возможный компромат на Хиллари Клинтон.

Президент Трамп уже отреагировал на выдвинутые Манафорту и компании обвинения привычным способом. “Извините, но это было годы назад, до того, как Пол Манафорт стал частью кампании Трампа. Почему они не фокусируются на продажной Хиллари и демократах?” – написал он в своем Twitter. И добавил, что “не было никакого заговора” – очевидно, имея в виду возможный сговор Манафорта и Кремля.

Деньги “регионалов” и другие грехи

Документ, обнародованный американским Минюстом, содержит двенадцать пунктов обвинения Манафорта и Гейтса. Оба в 2016 году некоторое время работали в штабе Трампа. Гейтс был советником, а его давний друг Манафорт – руководителем предвыборной кампании.

Что примечательно, они сотрудничают с середины 2000-х годов. Гейтс присоединился к лоббистской фирме Манафорта, которая в то время работала в Восточной Европе и, в частности, в Украине.

Пол Манафорт возглавлял штаб в довольно драматичный период – когда Трампу необходимо было получить согласие на выдвижение на партийном съезде республиканцев. Тогда же разразился скандал со взломом внутренней переписки сотрудников штаба Хиллари Клинтон, в которой содержались довольно непривлекательные для кандидатки факты.

Первый пункт обвинений – заговор против Соединенных Штатов. Он касается вообще попыток Гейтса и Манафорта скрыть свои зарубежные доходы от лоббистской деятельности.

Второй пункт – заговор с целью отмывания денег. Здесь как раз речь идет о $75 млн, которые Гейтс и Манафорт заработали в период сотрудничества с “Партией регионов” и Виктором Януковичем. Заработанные миллионы долларов, как следует из документа, отмывались через сеть компаний, преимущественно на Кипре и в США.

Как следует из дальнейших пунктов обвинения, Манафорт и Гейтс пытались скрыть средства от правительства США, не платили с них налогов и не были зарегистрированы как иностранные агенты.

В частности, Манафорта обвинили в отмывании $18 млн, на которые он покупал различные услуги, товары и недвижимость. Например, особняк за $3 млн в Бруклине и дом за $2,8 на Манхэттене. В документе написано, что Манафорт использовал “скрытые зарубежные доходы, чтобы финансировать свой роскошный образ жизни, не платя с них налогов”.

Украинский след Манафорта

В Украине американский политтехнолог Пол Манафорт оставил по себе неприятную память. Считается, что именно он помог Януковичу выиграть президентские выборы 2010 года, консультировал Партию регионов во время парламентских выборов в 2012 году и Оппозиционный блок в 2014 году.

Его имя упоминается в “амбарной книге” регионалов 22 раза и в общем, как предполагали в НАБУ, политтехнолог мог получить от регионалов $12,7 млн нелегальных средств с 2007 по 2012 год. И хотя там нет подписи Манафорта, которая служила бы доказательством, что денежные средства он действительно получил, в ФБР, похоже, нашли другие доказательства его незаконной деятельности.

Уголовное расследование комиссии Мюллера относительно возможных деловых афер Манафорта началось в начале июня. А уже в конце июля ФБР без предупреждения обыскало жилье лоббиста, а потом еще и допросило его зятя Джеффри Йохаема.

В бюро заинтересовались операциями с недвижимостью класса люкс, которые они проворачивали вместе. Йохаем платил деньги инвесторам за счет средств других инвесторов, привлеченных позднее. Тем самым он создавал впечатление, что с финансированием все в порядке, хотя это было не так. Манафорт же, согласно данным предварительного расследования, вложился в эти аферы финансово.

Украинский след давно тянется за Манафортом – похоже, что именно сотрудничество с Януковичем стало для него роковым.

Дмитрий Гомон, “Эспресо”