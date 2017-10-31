Языки без костей. Свежие дезы от РашенTV

Любимая тактика Москвы: распространять противоречивые сообщения

В четверг совместный механизм расследования, созданный ООН и Организацией по запрещению химического оружия, представил доклад о том, кто ответственен за химическую атаку в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля. Как и следовало ожидать, на этой неделе мы увидели, как прокремлевская дезинформация готовилась ко дню публикации этого доклада. Она пытается посеять сомнения в расследовании и сбить с толку общественность в том, что связано с этой трагедией.

Согласно новой стратегии Московии, США якобы признали, что террористы могли сделать эту химическую атаку. А это, по мнению прокремлевских СМИ, означает, что ракетный удар США по Эш-Шайрату был пустой тратой денег. Стоит ли упоминать, что США ничего подобного на самом деле не говорили?

Прокремлевская дезинформация любит распространять противоречивые сообщения: о том, что атака произошла на пять часов позже, чем на самом деле, что сирийская армия обнаружила склад химического оружия террористов, атака была инсценировкой, что это провокация ИГИЛ, что фотографии жертв – подделка, а также , что атаку организовали ЦРУ и Пентагон. Это широко используемая стратегия. Те же техники дезинформации принимались, когда сбили самолет MH17, а также во время нападения на гуманитарный конвой в Алеппо.

Другая популярная стратегия дезинформации – дискредитировать других участников действий в Сирии. Этот метод заключается в том, чтобы постоянно, раз за разом обвинять США в создании ИГИЛ и его поддержке в Сирии. На этой неделе такие ложные заявления вновь прозвучали на Первом канале.

Исторический ревизионизм – еще один проверенный метод прокремлевской кампании по дезинформации. Так, например, на этой неделе мы услышали, что именно благодаря СССР Запад сформировал средний класс, преодолел сегрегацию, развил образование и права человека. Видимо прокремлевские СМИ просто забыли об эпохе Просвещения и промышленной революции.

Создается впечатление, что жизнь в царской России была приятнее, чем в европейских странах, а уровень жизни – выше, поэтому не было никакой необходимости в революции, «навязанной извне». Последний пункт дезинформации перекочевал из статьи, опубликованной в националистической российской газете в 2013 году, в грузинскую газету. Только Украина, по мнению дезинформаторов по прежнему так же разорена, как и в XVII веке.

Третий удобный метод прокремлевской дезинформации – выбрать несколько худших преступлений против человечества, поместить их в современную ситуацию и обвинить оппонента в их совершении. С точки зрения дезинформации, эта техника хороша тем, что она служит для восприятия оппонента как врага.

На этой неделе мы услышали, что Запад готовит «окончательное решение» по уничтожению России и поэтому пытается превратить РФ в «абсолютный символ зла» и «дегуманизировать» страну в глазах общественности, так же как немцы дискредитировали евреев. А теперь посмотрите на усилия ЕС и НАТО укрепить сотрудничество с Россией.

Также мы узнали, что если границу между контролируемыми сепаратистами регионами Восточной Украины и России закроют, то в Украине повториться резня наподобие той, что произошла в Сребренице. Согласно Международному трибуналу по бывшей Югославии, убийства в Сребренице приравниваются к геноциду.

Нет абсолютно никаких доказательств угрозы геноцида в Украине. Однако, по нашим наблюдениям, сторонники дезинформации заявляли десятки раз за последние два года, что она все-таки существует.

Российские СМИ утверждают, что украинский порт «Южный» недалеко от Одессы пришлось закрыть на целый год из-за того, что американский танкер повредил стену причала.

Сообщалось, что танкер с углем протаранил стену причала, чем нанес «значительный ущерб» и стал причиной «серьезных последствий для экономики Украины». Эта дезинформация появилась на Lenta.ru, Страна.ua, телеканале «Звезда» и в программе «Вести недели».

На самом деле участником происшествия стал мальтийский корабль, который причинил ограниченный ущерб. Руководство порта «Южный» заявило на своей странице в Facebook, что порт работает в нормальном режиме и не закрывался ни на день.

Это не первый раз, когда прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию о поставках Соединенными Штатами угля в Украине. США начали поставлять уголь в Украине в июле 2017 года, пытаясь помочь стране уменьшить ее энергетическую зависимость от РФ.

Олег Покальчук, “Новое Время”