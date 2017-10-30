Под Киевом убили Амину Окуеву

В понедельник, 30 октября, в результате покушения погибла чеченский доброволец Амина Окуева. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха Киевской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, советник министра МВД Антон Геращенко.

«В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону», − написал он.

На месте работают следственно – оперативные группы полиции.

«Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству», − резюмировал Геращенко.