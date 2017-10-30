Волкер: США изменят ситуацию в Украине

Активное вовлечение США в конфликт Украины и Российской Федерации изменит ситуацию.

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

“Мы надеемся на то, что активное вовлечение США в более широкий процесс и разговоры с Россией напрямую, четкий посыл, что санкции не снимут, а отношения между Россией и США ухудшатся, пока эти вопросы не будут решены, изменят ситуацию”, – отметил он.

Кроме того, Волкер добавил, что США надеются, что Россия сделает стратегические изменения в поведении.

“Громадське”