Почти половина украинцев желает введения визового режима с РФ

49% украинцев поддерживают инициативу введения визового режима и таможен, а также закрытия границ с РФ.

Это следует из релиза совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», который был обнародован в понедельник, 30 октября.

Опрос показал, что по сравнению с маем 2017 года в сентябре поддержка независимости Украины практически не изменилась, почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

В Украине количество желающих закрыть границы с Россией составляет 49% (было 43%). В то же время,

в России по сравнению с маем 2017 года почти не изменилось количество тех, кто желает закрыть границы и создать таможни с Украиной (было 35%, стало 34%).

Отмечается, что КМИС опросил с 16 сентября по 1 октября 2017 года методом личного интервью 2040 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме оккупированного Россией Крыма).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3,3% ‒ для показателей близких к 50%, 2,8% ‒ для показателей близких к 25%, 2,0% ‒ для показателей близких к 10 %, 1,4% ‒ для показателей близких к 5%.

«Левада-центр» проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1602 человека в возрасте 18 лет и старше, в период 15-19 сентября 2017 года.

«Левада-Центр»