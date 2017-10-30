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Новости

Манафорту выдвинули 12 обвинений

CNN
30 октября 2017

Бывшему политтехнологу Партии регионов, экс-главе избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа Полу Манафорту было выдвинуто 12 обвинений

Обвинения были предъявлены в ФБР, куда он прибыл на допрос.

ФБР считает Россию “самой крупной угрозой из всех на Земле”

Кроме Манафорта в ФБР прибыл и деловой партнер Рик Гейтс.

Им были предъявлены 12 обвинений: заговор против Соединенных Штатов, заговор с целью отмывания денег, ложные заявления и семь отказов в представлении отчетов об иностранных банках и финансовые счета и др.

Отметим, что это первые обвинения, выдвинутые комиссией специального прокурора Роберта Мюллера, по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Комиссия предполагает, что Манафорт мог уклоняться от уплаты налогов, а также скрыл, что оказывал лоббистские услуги иностранным клиентам.

CNN

Tags: допрос, Манафорт, фбр

© Гуляй Поле

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