Призыв в Крыму как способ нейтрализации крымских татар

Россия использует любые возможности влияния на протестную активность среди крымскотатарского населения, включая миграционно-демографические процессы и «воинский долг».

Крымские призывники, ставшие с 2014 года, не по своей воле, российскими гражданами, в 2017 году будут проходить военную службу не только на полуострове. С этого года крымских призывников отправляют служить в другие регионы России, на материковой части страны.

Многие призывники, не желают покидать полуостров. Они предпочитают уклоняться от призыва на службу под различными предлогами. Значительная часть призывников, уже находится в розыске за уклонение от призыва в ряды российской армии. Это ставит под угрозу выполнение планов призыва по «республике Крым» и «городу федерального значения Севастополь».

Оккупационные власти Крыма вполне ясно представляю себе всю опасность данной ситуации, и для того, что бы хоть как-то выполнить нормы – начали запугивать призывников. Призывникам угрожают привлечь их к административной или даже уголовной ответственности за нарушение сроков постановки на воинский учет, за уклонение от воинского учета, а также за публичные призывы к уклонению от «выполнения воинского долга».

Власти ссылаются на статью 328 Уголовного Кодекса РФ «Уклонение от военной службы». Согласно этой уголовной статье предусмотрен штраф от 120 тыс. до 200 млн. рублей (от 2 тыс. до почти 3.5 млн. долларов). Указанная статья предусматривает и лишение свободы на срок до 2 лет.

В России осенний призыв начался 1 октября, а закончится 31 декабря 2017 (весенний призыв в России прошел с 1 апреля по 15 июля). И уже за первый месяц начавшегося призыва в Крыму разыскивается каждый 7 призывник, в возрасте от 18 до 27 лет, уклоняющийся от службы в армии. Из-за нежелания крымских призывников служить в российской армии, которых к тому же поддерживает родня – большинство разыскиваемых призывников выехали за пределы Крыма. В основном они скрываются в Украине, а также на материковой части России или вовсе осели в других странах.

Оккупационные власти пытаются сагитировать призывников Крыма выполнить российский закон «О воинской обязанности и военной службе», а так же призывают к добровольной явке уклонистов в военкоматы и полицию Крыма. От имени глав «районных государственных администраций» были разосланы распоряжения, в которых содержатся инструкции об организации взаимодействия между полицией и военными комиссариатами в вопросе розыска, задержания и доставки разыскиваемых призывников в военные комиссариаты. Одновременно, перед полицией поставлена задача выявлять призывников, уклоняющихся от воинского учета и выдавать им направления от военкоматов, а при невыполнении призывниками этих требований – привлекать их к ответственности.

Российская власть также делает ставку на массовый призыв в ряды российской армии крымских татар – их хотят направлять для прохождения срочной службы на континентальную часть России. А тех, кто будет уклоняться от призыва, планируется привлекать к уголовной ответственности, приговаривать к лишению свободы и направлять в места отбывания наказаний – и также на континентальную часть России.

Так власти России выполняет две свои приоритетные задачи: первая – осуществляет призыв на срочную службу крымчан. А вторая – в «законный способ» существенно уменьшить количество социально активной крымскотатарской молодежи, чтобы исключить ее из социально-политической жизни оккупированного полуострова, особенно протестных акций.

Кстати, согласно международному законодательству (статье 51 Женевской конвенции ООН), граждане оккупированных территорий не подлежат призыву в армию страны-оккупанта. Исходя из этого, крымские призывники могут спокойно подавать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Впрочем, Верховный комиссариат ООН давно отмечает большое количество нарушений прав человека в Крыму, совершенных российскими оккупационными властями.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”