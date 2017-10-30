Как информвойны в Европе опустошают карманы налогоплательщиков РФ

Цели и мотивация путинских пропагандистов вполне очевидны. Необходимо всеми удобными способами добиться отмены экономических санкций.

Россия продолжает прикладывать все возможные потуги для того, чтобы усиливать пророссийские настроения в Европе. Сложно не заметить, что в своей борьбе за умы граждан стран ЕС зачастую ставка делается на страны-сателлиты бывшего СССР и государства со слабой экономикой, зависящей от цен на энергоресурсы из РФ. В частности, под влияние агентов Кремля в разных направлениях попадают государства на Балканах и в Восточной Европе. Цели и мотивация путинских пропагандистов вполне очевидны. Необходимо всеми удобными способами добиться отмены экономических санкций. А также, убедить как можно большую часть населения в том, что Россия – друг, и в конфронтации с ней, особенно в интересах и в защиту Украины, смысла и выгоды гораздо меньше, чем от взаимовыгодной экономической и политической «дружбы».

Чтобы «задружиться» с подверженным пропаганде населением стран Европы, РФ использует не только мощь машины идеологического влияния, на которую не жалеет средств, но и косвенный «подкуп» в виде реализации различных инфраструктурных проектов. В которых, понятное дело, для российской стороны коммерческая выгода отсутствует – есть исключительно пропагандистская составляющая.

«Йоббик» и Россия – дружба навек?

Ярким примером реализации такой концепции является Венгрия. Россия оказывает прямую финансовую поддержку крайним ультраправым в этой стране – партии «Йоббик». Представители данной политсилы отрабатывают «дружбу» со спонсором изо всех сил. Например, со всех трибун заявляя о том, что Крым – исконно-посконно российский, всячески поддерживая сепаратистские настроения в украинском Закарпатье. Из свежайшего – блокируют евроатлантическую интеграцию Украины накладывая фейковое вето на заседание комиссии Украина-НАТО.

Стоит напомнить, что представители венгерских ультраправых были в локомотиве аннексии Крыма: присутствовали в качестве наблюдателей на так называемом «референдуме» весной 2014 года.

Миллиардные вливания из российского бюджета в дружбу с венгерскими неонацистами несут тактические и, что важно, краткосрочные выгоды. Так, «Йоббик» культивирует идею «демонтажа» Евросоюза, что также входит в сферу геополитических интересов «сверхдержавы» Путина, и которую Европа уже раскусила.

Разжигая пророссийские настроения среди радикализированной пропагандой части венгерского общества, РФ создает «нужный» информационный шум, тема которого – «пора отменять санкции против России, введенные за действия РФ в Украине». Эффект от данного мероприятия сводится к нулю во время краткосрочных визитов в страну или десятиминутной встречи «на полях» сильных мира всего с временно находящимися у власти «йоббиками».

Языковой заказ Кремля – и хочется и колется…

Именно тень госдеповских самолетов над территорией маленькой, но энергозависимой от Кремля, и в то же время евроинтегрированной страной, лишила выступления венгерских политиков против украинского закона об образовании «искорки». Понимая неизбежность в итоге забрать взад все свои претензии к Украине, руководство Венгрии угрожало нашей стране одновременно «карой небесной» и искало пути как «решить вопрос».

По мнению политолога Андрея Миселюка, Венгрия с самого начала возникновения “образовательного фронта” проводила операции на разных его участках. И диалог с Киевом был только одной из них. Попыток действовать жестко и де-конструктивно у Будапешта хватало. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обращался к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой провести расследование из-за украинского закона об образовании. Была также отклоненная министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским инициатива Сийярто обратиться с их общим письмом к украинской власти по поводу языкового закона в Украине. Ну а самым резонансным “конструктивом” от венгров стала угроза из-за этого закона инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Судя по всему, в осуществимость этих “страшилок” не верили не только в Брюсселе и Киеве, но и в самом Будапеште. Будь Венгрия на 100% уверена в своей способности добиться декларируемого, она бы не искала параллельно путей для достижения компромисса с Украиной.

«Йоббики» оптом и в розницу

Кроме использования идеологических рычагов (что также, без сомнения, щедро спонсируется со стороны РФ), в пропагандистской борьбе используется и подкуп экономический. Здесь все просто, как 5 копеек – посулить или предоставить очевидные выгоды в обмен на «верный» идеологический курс. В случае с Венгрией одна из ключевых карт – энергетическая.

Казалось бы, что тут нового – вопросы поставок энергоносителей и цены на них – это извечные российские рычаги влияния.

Но именно в Венгрии РФ реализует масштабный проект, в котором нет ни грамма коммерческой выгоды для самого инвестора. Еще в конце лета 2017 г. стало известно о том, что Россия полностью профинансирует строительство новых блоков атомной электростанции «Пакш» в Венгрии. Стоимость вопроса, на минутку, 12 миллиардов долларов (из них РФ пообещала 10 – безвозвратного «кредита»).

Старт строительных работ запланирован на начало 2018. После распространения информации о строительстве двух энергоблоков «Пакш» руссоСМИ следом разогнали тезис о том, что население Венгрии активно поддерживает начинание «российских братьев».

Что там, у российских бюджетников?

Сами же «российские братья» на 99,9999999999%, за исключением военных преступников и членов кооператива «Озеро», будут еще туже затягивать пояса, радуясь за население Венгрии и рукоплеща политикам-«йоббикам», лениво отрабатывающим заказ для картинки кремлевских средств пропаганды.

Бюджет РФ на следующий год сверстан опять таким образом, что по сравнению с предыдущим соцрасходы снизятся на 350 млрд руб или 6 млрд долларов, т.е. ровно на половину суммы взятки, выданной лишь одной европейской стране за сомнительную лояльность.

В завершении хочется напомнить, что антиукраинскую истерию в Европе разгоняют пророссийские не только вскормленные на нефтерубле «йоббики», а и пророссийские главы некоторых государств. Естественно не за бесплатно. А как показывает практика, за деньги российских налогоплательщиков, пущенные на ветер…

«ИС»