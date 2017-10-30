Россия надеется выбить долг Януковича через посредников

Украина и Россия обсуждают внесудебное урегулирование так называемого долга Януковича в размере $3 млрд через посредников

Об этом заявил сегодня замглавы российского Министерства финансов Сергей Сторчак.

“С Украиной напрямую общения нет. Есть коллеги, через которых мы обсуждаем не только судебные варианты”, – сказал Сторчак.

Отметим, что 29 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил о готовности к переговорам с Киевом по этому вопросу.

“Основное условие – это то, что мы должны вернуть из Украины в полном объеме долг, это три миллиарда долларов, и наши условия должны быть лучше, чем у коммерческих кредиторов”, – сказал он.

Напомним, 29 марта Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на $3 млрд. В то же время в решении суда отсутствует окончательное решение по сути спора. Кроме того, в нем отмечается, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть много важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

В июне Министерство финансов от имени Украины подало в Апелляционный суд Лондона документы для обжалования решения суда.Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

Lenta.ru