Россия не вернет “крымские” турбины Siemens

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая в деле по иску немецкого концерна Siemens к структурам “Ростеха” отказалась наложить обеспечительные меры в виде ареста турбин в Крыму.

Суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу немецкого концерна на определение арбитражного суда Москвы. Пощечина от Siemens “Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, – огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Петр Румянцев. Напомним, еще в августе в немецком концерне заявили, что Siemens будет настаивать на возвращении четырех турбин в Россию из Крыма. РИА Новости