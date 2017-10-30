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Новости

Россия не вернет “крымские” турбины Siemens

РИА Новости.
30 октября 2017

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящей инстанции, которая в деле по иску немецкого концерна Siemens к структурам “Ростеха” отказалась наложить обеспечительные меры в виде ареста турбин в Крыму.

Суд в понедельник отклонил апелляционную жалобу немецкого концерна на определение арбитражного суда Москвы.

Пощечина от Siemens

“Определение арбитражного суда Москвы… оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения”, – огласил резолютивную часть постановления председательствующий судья Петр Румянцев.

Напомним, еще в августе в немецком концерне заявили, что Siemens будет настаивать на возвращении четырех турбин в Россию из Крыма.

РИА Новости

Tags: Siemens, Ростех, суд

© Гуляй Поле

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