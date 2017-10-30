Выборы – цирк. Власть “поставляет” молодежь Навальному

Положение молодежи в регионах РФ порой далеко от совершенства. Число участников митингов Навального будет возрастать в геометрической прогрессии.

В одной из школ Иваново разгорелся скандал: учительница решила объяснить, чем вредны, по ее мнению, митинги Навального, и не сумела удержать себя в рамках. В итоге педагога уволили, а чиновникам пришлось извиняться.

Учительница, имя которой не разглашается, уволена с формулировкой «за нарушение профессиональной этики и закона об образовании». Педагоги проводили с учениками воспитательную беседу, чтобы те не ходили на митинги Навального. В какой-то момент — видимо, аргументов не хватило — перешли на жаргонно-просторечный язык с употреблением идиоматических выражений – например, «надо сначала стать образованными людьми, прежде чем сунуть свою харю в политику». Причем в какой-то момент учительница перешла на откровенную крамолу — назвала российские выборы «цирком шапито» и заявила, что знает, как там все делается, как подписи собираются и так далее. Понятно, что времена сейчас не те, что раньше — школьники нынче продвинутые, записали выступление на видео и выложили на Youtube. Чиновникам пришлось извиняться за произошедшее.

В целом ситуация не уникальна. Скорее всего, в школы спустили распоряжение бороться с митингами Навального, но как — не сказали. Вот учителям и приходится импровизировать. В итоге не всегда получается донести правильную мысль до подрастающего поколения. Подобное уже было во Владивостоке — там ученика пугали уголовными делами. Здесь просто указывали на внутреннее несовершенство.

Естественно, Навальный от этого только выиграл — в очередной выставил систему в неприглядном свете. Хотя учителей здесь можно только пожалеть — их просто делают крайними. Руководство списывает на них собственные проколы. Идеологически противопоставить Навального нечего. По крайней мере, сформулировать четкие указания на этот счет, видимо, не получилось. Поэтому приходится действовать по старинке — пугать уголовными делами.

Но и это еще не все.

Судя по сообщениям ивановских СМИ, местная провластная «Молодая гвардия» провела исследование, и результаты показали — молодежь готова за 200 рублей идти митинговать под любым флагом. Так это или нет — неизвестно. Но просчеты в молодежной политике налицо: или безыдейны, или попадают под влияние внесистемной оппозиции.

Не все у нас хорошо не только с обучением, но и самим подрастающим поколением, тем более в провинции – они не могут найти себя, нет уверенности в завтрашнем дне. А власть не понимает, как решить проблему. Министр образования собирается вернуть в школу воспитание. Но если будут воспитывать так, как в Иваново — ничего хорошего точно не выйдет. А как по-другому — никто не знает.

В таком случае число участников митингов Навального будет возрастать в геометрической прогрессии. Так цифровую экономику не построишь.

Дмитрий Дризе, “Коммерсант.FM”