Российские эксперты: Пакистан пытается подставить Москву

«Однако готовность пакистанской стороны публично подставить Москву во все более запутанной игре с Вашингтоном и талибами позволяет сделать вывод если не о крайне ненадежном характере российско-пакистанского партнерства, то о том, что этому партнерству предстоят весьма непростые испытания», – говорят российские эксперты со ссылкой на «кабульских наблюдателей».

Исламабад пытается подставить Москву в своей игре с талибами и Вашингтоном, – об этом пишет Андрей Серенко на сайте «Аfghanistan.ru».

По мнению автора, в октябре 2017 года официальные представители Пакистана разыграли информационно-политическую комбинацию, которая напрямую касалась репутации России не только в Афганистане, но и на международной арене. Российский эксперт указывает на два публичных заявления министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Мохаммада Асифа.

Цель заявлений, как считает российский эксперт Андрей Серенко, ссылаясь на «афганское экспертное сообщество, это не слишком убедительная попытка вывести Исламабад из-под критики американцев и жесткого политического прессинга президента Дональда Трампа. Также автор отмечает: «Особенно интересно, что при этом министр Асиф «перевел стрелки» не только на Иран (который, очевидно, более других соответствуют критерию «страны региона»), но и на Россию».

И так, напомним, что в начале октября во время официального визита в Вашингтон Асиф дал интервью небольшой группе иностранных журналистов, в котором он дипломатично заявил: «Возможно, на них (талибов) есть влияние больше других стран, чем Пакистана. Все региональные страны обладают большим влиянием, чтобы привести Талибан за стол переговоров, это включает почти всех соседей Афганистана, в том числе и Россию».

А спустя 20 дней, уже в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Исламабад Хавадж Асиф вновь заявил ему, что Пакистан уже не обладает влиянием на афганских талибов, в отличие от прежних времен: «Мы не поддерживаем их (талибов), равно как и они не нуждаются в нашей помощи. В настоящее время их поддерживает кто-то еще».

В тоже время, Андрей Серенко ссылаясь на «кабульских наблюдателей» отмечает, что: «На этот раз публично глава пакистанского внешнеполитического ведомства не назвал Россию в качестве союзника или оператора Талибана, но можно предположить, сделал соответствующие пояснения в неформальной обстановке».

Хотя автор и сетует на то, что от официальных российских представителей до сих пор не последовало никаких комментариев и реакции на откровения Хаваджа Асифа, а проблему подняли именно небезразличные «кабульские эксперты», можно точно и с уверенностью говорить, что такой «информационный укол» в адрес Исламабада однозначно согласованный в московских верхах. И дальнейшая раскрутка со стороны Москвы информационной повестки – «Пакистан – спонсор «Талибан», скорее всего будет только продолжаться и нарастать. Почему?

Потому что, на данный момент, учитывая непрекращающиеся обвинения официальных представителей США, Великобритании и НАТО, а также ведущих мировых СМИ в адрес Москвы о поддержке афганских талибов, Кремль всеми возможными и не возможными способами пытается эти обвинения нивелировать и найти крайнего, а также переориентировать внимание от себя на Иран и Пакистан, а также сформировать мнение о роли США в разыгрывании «комбинации» в Афганистане, где все начнут воевать со всеми.

Кроме того, по мнению российских «экспертов», американцы еще и специально раскалывают «Талибан». «А расколовшийся «Талибан» – это широкое открытие двери в Афганистан для запрещённого в России ИГИЛ. Собственно, сейчас в стране только талибы реально с «халифатчиками» и воюют», – отмечается в статье «Талибы между ИГ, США и Россией» на сайте «Царьграда», принадлежащему российскому православному олигарху Малоффеву, хорошо известного по его роли в событиях в Украине и на Балканах.

Такое мнение об исключительной роли «Талибана» в «борьбе с ИГИЛ» напоминает один в один о такой же исключительной роли режима Асада в «борьбе с Халифатом» на территории Сирии, о чем российская пропаганда рассказывала всему миру предыдущие два года.

А именно, «Талибан» россияне представляют, как меньшее зло по сравнению с ИГИЛ, а поддержание с ним контактов аргументируют недопущением распространения в Афганистане влияния Исламского государства после поражения в Сирии, а также придерживаются точки зрения, согласно которой мир в Афганистане может быть, достигнут только путем переговоров между афганским правительством и «Талибан».

Но, как показывает текущая повестка, попытка Москвы втягивания Исламабада в противостояние с США в Афганистане окончательно провалилась, несмотря на активизацию контактов между Пакистаном и Россией по линии военного и военно-технического сотрудничества, а также российские обещания выполнить любую «прихоть» Исламабада.

При этом, втягивание Исламабада в «игру» Москвы в Афганистане на своей стороне происходило вместе с союзником Пакистана в регионе Китаем, как путем формирования предпосылок для возникновения в ближайшее время у их границ террористической угрозы (вокруг которой следует, конечно же, объединится и не повторять «ошибок» Европы, которая отказывалась от такой «совместной борьбы»), исходящей с территории Афганистана от ИГИЛ, так и формирования соответствующего мнения, что решение афганского вопроса должно происходить без США.

Как уже отмечалось ранее в материале «Россия и Пакистан: военная дружба с камнем за пазухой» , несмотря на дальнейшее затягивание Москвы в трясину военных действий сразу в двух странах (Украине и Сирии) Москва продолжает транслировать и на другие регионы мира уже приевшуюся всем идеологию. В том числе, обещания в стиле «кому-то что-то повторить».

Этот лозунг звучит очень двузначно в случае с неразрывно связанными военными проблемами Пакистана и Афганистана. Как раз место, где можно повторить. В частности, Москва запугивает Исламабад тем, куда уйдут из Сирии несколько тысяч граждан РФ, которые сейчас состоят на службе ИГИЛ. Эти формирования, которые подозрительно легко заполучили в Сирии буквально горы российского трофейного оружия, обязательно скоро нагрянут на границу Пакистана и Афганистана, о чем уже во всю говорят российские «эксперты» всех мастей.

Что касается необходимости решения афганского вопроса без американцев, то на том же «Царьграде» российский эксперт по Центральной Азии Андрей Грозин говорит, что США – это здоровенное бревно на пути афганского мирного урегулирования.

По его мнению, которое является, конечно же не его мнением, а информационной повесткой Кремля, следует: «Как показала история последних двадцати лет, Афганистан способен решить свои проблемы только через вовлечение во внутриафганское урегулирование всех соседей. А не государств, которые находятся за тысячи километров, и вообще слабо себе представляют, где это и что это. Иран, Россия, постсоветская Азия, Китай и Пакистан способны предложить всем сторонам затяжного гражданского конфликта в Афганистане приемлемые условия для того, чтобы они, ну как минимум снизили накал взаимной ненависти и борьбы. Другое дело, что на этой площадке лежит здоровенное бревно в виде американского присутствия».

От любви до ненависти один шаг

Буквально всего лишь пару дней назад, российские эксперты на фоне продолжающегося недовольства Дели и обещаний свернуть военно-техническое сотрудничество с Россией по многим направлениям, которое все чаще и чаще становится предметом скандальных публикаций в индийской прессе и недовольства военных, декларировали «жесткий» ответный шаг Москвы – расширение военно-технического сотрудничества с Пакистаном.

Например, об этом заявил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, комментируя для «Газета.ru» информацию о сворачивание российско-индийского сотрудничества.

«Наконец, если индийская сторона сворачивает военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, то Москва имеет полное право относиться к Нью-Дели не как к приоритетному стратегическому партнеру в регионе, а как к обычному, ординарному партнеру в сфере ВТС. А это может означать только одно — активизацию военно-технического сотрудничества России с основным геополитическим соперником Индии Пакистаном. Индия имеет полное суверенное право отказаться от всех совместных с Москвой проектов. Кремль обладает таким же суверенным правом переориентироваться в вопросах ВТС на Пакистан», – убежден Константин Макиенко и не только он.

При этом, стоит отметить, что аналитики и ранее отмечали, что такая громогласная и распиаренная активизация российско-пакистанского военно-технического сотрудничества – было больше похоже на шантаж Дели со стороны Москвы, потому что индусы, уставшие от постоянных неисправностей и поломок российской техники, низких темпов реализации и сложностей в совместных проектах, таких как FGFA (совместный истребитель пятого поколения), MTA (совместный проект по созданию транспортного самолета), начали не только высказывать претензии, но и занялись диверсификацией по многим видам вооружений, которые раньше поставлялись Россией.

Но судя по всему, в Москве переиграли сами себя, как с Пакистаном, так и с Индией.

Особенно ситуация ухудшается на фоне того, что власти США представили перечень организаций и ведомств России, с которыми пытаются запретить третьим лицам вести дела под угрозой санкций. При этом ряд структур уже внесен в американские черные списки. Об этом говорится в документах, опубликованных в четверг американскими СМИ, в том числе газетой The New York Times.

В список включены крупнейшие российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Ижевский механический завод, концерны «Калашников» и «Ижмаш», «Рособоронэкспорт», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Ростех», «Вертолеты России» и другие.

Что это значит? А значит то, что и другие партнеры оборонного сектора РФ под угрозой санкций уже будут не только отказываться от новых проектов на поставки российского вооружения, но и разрывать или замораживать действующие.

И самое интересное, что не просто как проблему, а как грандиозную проблему – это уже очень хорошо осознают в Москве, пытаясь как-то ее даже «смягчать» через телевизор, то есть готовя российский электорат к не очень «светлому будущему». Ведь это только начало!

Как например, в эфире российского «Первого канала» главный редактор журнала «Экспорт вооружения» Андрей Фролов заявил: «…Основной опасностью является потенциальная блокировка любых сделок с российскими контрагентами для их зарубежных бизнес-партнеров, Прежде всего блокировка финансовых потоков через банковские счета. В настоящее время уже произошло несколько блокировок финансирования по контрактам, заключенным с российскими контрагентами…».

Кроме того, с учетом того, что Федеральное большое жюри в Вашингтоне одобрило первые обвинения в расследовании, проведенном специальным прокурором Робертом Мюллером о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США, а первые аресты по делу могут последовать уже 30 октября, то еще, наверное, на подходе новый сокрушительный удар по Кремлю.

Наталья Соколова, специально для “Гуляй Поля”