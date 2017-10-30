Русский Крым. Кем оккупанты заселяют полуостров

Россия проводит целенаправленную политику замещения украинского населения полуострова. На сегодня переселенцы в Крым и Севастополь из России составляют примерно 6,2% довоенного населения.

По данным Министерства социальной политики Украины, по состоянию на январь 2016 г. (более свежих данных нет) из АРК и Севастополя в другие регионы нашей страны выехало 21,7 тыс. вынужденных переселенцев. В основном это были военнослужащие с семьями и около 10 тыс. крымских татар. С учетом того, что, согласно переписи 2001 г., в Крыму проживало 245 тыс. крымских татар, и к 2014-му их численность стала еще больше, очень немногие представители этого народа приняли решение о добровольном отъезде с исторической родины после аннексии. В целом вряд ли можно говорить о более чем 25 тыс. внутренних переселенцев из АРК и Севастополя — те, кто хотел уехать, сделали это в 2014-2015 гг.

Также была еще одна категория мигрантов — это крымчане, которые в 2014 г. оформили российские документы и с 2015 г. стали переселяться в российские регионы. Согласно российским статданным, за 2014-2017 гг. из Крыма и Севастополя выехало в регионы РФ 27,2 тыс. человек. В основном это были те, кто оказался выброшен на улицу после закрытия многих предприятий на полуострове, и решил заработать денег в сытых Москве или Санкт-Петербурге.

В свою очередь РФ начала заселение аннексированных территорий своими “правильными” гражданами. Прежде всего — военными пенсионерами, которые являются одной из опор правящего режима. Была реанимирована старая программа “военной ипотеки”, по которой любой офицер или контрактник при выходе в отставку может получить льготный кредит для покупки своего жилья в любом регионе. Стоит ли говорить, что отслужившие где-нибудь на Крайнем Севере или Дальнем Востоке военные охотно переселялись в Крым, где эта программа в 2014-2016 гг. финансировалась в полном объеме (в отличие от других регионов РФ).

Вторым важным источником пополнения лояльного населения стали представители российской армии и спецслужб. Дезертиры из силовых структур Украины вызывали мало доверия у российских генералов, и уже в 2014 г. начался массовый завоз офицеров и контрактников на место увольняемых из органов или переведенных в другие регионы коллаборантов. Да и новое положение Крыма как осажденной крепости требовало резкого увеличения военного присутствия. О масштабах процесса можно судить по размаху строительства нового жилья. По данным из открытых источников, на полуострове с 2014 г. введено в эксплуатацию около 15 тыс. квартир для военнослужащих, российских пограничников и сотрудников ФСБ.

Еще одна, менее многочисленная, но более влиятельная группа — управленцы. Россия уже четвертый год планомерно проводит политику замены кадров в органах власти, в частности, в структуре внутренних дел. При том что местные чиновники с украинским стажем не подходят по квалификационным требованиям, чтобы занимать руководящие должности, поэтому конкурсы выиграют преимущественно чиновники-россияне, которые приезжают на полуостров, в отличие от 2014-го, целыми семьями.

В России также действует еще одна ипотечная программа кредитования пенсионеров, отработавших в районах Крайнего Севера. Сюда стоит добавить и корпоративные программы добывающих компаний, суть которых заключается в предоставлении льготных кредитов или субсидий на покупку или постройку жилья. Россияне, имеющие сбережения на решение жилищного вопроса, зачастую останавливают выбор на Крыме.

Наконец, есть еще группа жителей Донецкой и Луганской областей, которые осели в Крыму после весны 2014 г. Многие уезжали подальше от войны “пересидеть”, у многих на полуострове есть дачи, а потом возвращаться было не куда – у кого-то был разрушен дом, или населенный пункт остался под контролем Киева, и возвращаться откровенно антиукраински настроенные граждане побоялись. Так они со своими семьями и оставались в Крыму, живя на дачах, в гаражах, временно приспособленных для жизни помещениях, как правило, не регистрируясь официально, не оформляя ни статус беженца, ни вид на жительство, ни регистрацию временного проживания. В настоящий момент российские законы позволяют жителям Донбасса как гражданам Украины находиться на территории РФ 90 дней без регистрации. Затем необходимо выехать на родину, но при этом в российском законодательстве есть лазейка — “донбассовцам” разрешают сразу же пересечь границу в обратном направлении, чем они пользуются, живя таким образом вполне себе легально в Крыму уже четвертый год. При этом жители Донецкой и Луганской областей не могут официально устроиться на работу, получать медицинское обслуживание в государственных поликлиниках и многое другое. Впрочем, эта группа не является многочисленной, хотя “крымские власти” заявляют о 200 тыс. неофициальных переселенцев с Донбасса, а “начальник севастопольского управления здравоохранения” Юрий Восканян как-то “определил”, что в Севастополе их еще около 60 тыс. На самом деле речь идет об оценках, завышенных более чем на порядок, если не на два. Об этом можно судить, проанализировав данные статистики.

По данным украинского Госстата, на 1 января 2014 г. в АРК проживало 1,97 млн человек, в Севастополе — 386 тыс. После аннексии наших территорий РФ с 14 по 25 октября провела перепись в так называемом “Крымском федеральном округе”, по результатам которой оказалось, что в АРК проживает 1,89 млн, в Севастополе — 393 тыс. То есть населения Крыма (без Севастополя) статистически уменьшилось на 80 тыс. Понятно, что к тому времени полуостров покинули часть крымских татар, других проукраински настроенных граждан и военнослужащие с семьями. Как отмечалось выше, в сумме около 25 тыс. Остальная разница объясняется тем, что в Украине очень давно последний раз проводилась перепись населения (в 2000 г.), а ежемесячный статистический учет всегда дает погрешность, которая накапливалась в течение 13 лет.

За годы оккупации демографическая ситуация в Крыму ухудшилась. По данным украинского Госстата, коэффициент естественного прироста (убыли) населения в АРК в 2013 г. составлял -1,5 (рождаемость 12,2, смертность 13,7). А по данным российских органов статистики, в 2016 г. коэффициент убыли уже составлял -3,2, то есть рождаемость упала (до 12 живорожденных на 1 тыс.), смертность повысилась (15,2). Проживало в Крыму на 1 января 2017 г. 1,91 млн — прирост всего лишь на 20 тыс. за два года, обеспеченный положительным миграционным сальдо.

На показателях миграции стоит остановиться подробнее. Миграционный прирост в Крыму в 2014 г. составил 16 тыс. (в том числе въехало 24 тыс.), столько же в 2015-м (при этом въехало уже почти 43 тыс.) и 11 тыс. в 2016-м (въехало — 42 тыс.). В сумме количество переселившихся в Крым россиян составило за три года 101 тыс. человек. Это те самые военные пенсионеры, чиновники, военные и прочие категории, о которых упоминалось выше. С другой стороны, выезжало из Крыма 8 тыс. в 2014-м, 26 тыс. в 2015-м и 31 тыс. в 2016-м. Это говорит об ухудшении условий жизни и возможности найти хорошую работу: понятно, что большинство уехавших — это заробитчане, отправившиеся в основном в Москву и Санкт-Петербург за длинным рублем.

Во многом схожая картина наблюдается в Севастополе. По данным нашего Госстата, на 1 января 2014 г. в городе проживало 386 тыс. Перепись показала 393 тыс. А на начало 2017-го население выросло до 429 тыс. Прирост также был обусловлен положительным сальдо миграции, поскольку коэффициент естественной убыли населения в 2014-2016 гг. имел отрицательные значения. Если по данным украинского Госстата в 2013 г. рождаемость составила 11,6 живорожденных на 1 тыс. населения, а смертность — 13,8 умерших на 1 тыс., то к 2017-му рождаемость снизилась до 10,4, а смертность выросла до 16,1. При этом миграционный прирост населения Севастополя за 2014 г. составил 13,6 тыс. (в том числе 14,2 тыс. прибывших и 0,7 тыс. выбывших). В 2015 г.он вырос до 17,9 тыс. (прибыло — 24,9 тыс., убыло — 7 тыс.), а в 2016-м снизился до 13 тыс. (прибыло 22,6 тыс., убыло — 9,6 тыс.). То есть в общее количество вновь прибывших составило 44,5 тыс., уехавших — 17,3 тыс. Как и крымчане, севастопольцы стремятся уехать в богатые российские мегаполисы в поисках лучшей работы.

Что означают эти цифры? То, что Россия проводит целенаправленную политику замещения украинского населения полуострова.

На сегодня переселенцы в Крым и Севастополь из России составляют, по официальным данным, около 146 тыс., это примерно 6,2% довоенного населения.

Не вызывает никаких сомнений, что часть из них после появления реальной перспективы возвращения аннексированной территории под контроль Украины вернется в Россию, однако большинство останется и только упрочит антиукраинские настроения.

И чем больше лет пройдет до появления такой перспективы, тем сложнее будет становиться с точки зрения интересов Украины социально-демографическая ситуация на полуострове. Вариантов решения этой проблемы просматривается несколько — от создания института негражданина для отдельных категорий населения до введения военных администраций вместо избираемых органов местного самоуправления.

Впрочем, не факт, что Украине удастся удачно заимствовать опыт Латвии начала 1990-х, когда негражданами стали главным образом люди, переселившиеся в Латвийскую ССР из других республик СССР в 1940—1989 гг., и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 г. Во многом это будет зависеть от политической воли Киева, его решимости проигнорировать либеральные рекомендации наших партнеров из ЕС, которые обязательно воспоследуют.

Скорее всего, нашей стране придется пойти по некоему гибридному варианту — насыщение полуострова работниками спецслужб для работы с нелояльными группами “понаехавших”, с одновременным запуском программ по переселению на полуостров жителей из других регионов страны. Например, большая часть нынешних переселенцев уже вряд ли вернется в Донецкую или Луганскую область, зато вполне может переехать в Крым, поближе к морю и солнцу, тем более если приглашение будет подкреплено льготными ипотечными кредитами или выделением участков земли. Денег такая программа потребует не многим меньше, чем работы по восстановлению инфраструктуры ОРДЛО, так что в вопросе с негражданами придется все хорошо взвесить. Иначе получить под такую программу донорскую международную помощь будет практически нереально.

Михаил Жирохов, “Деловая столица”