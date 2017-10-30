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Новости

Документы по освобождению Чийгоза и Умерова засекретили (ВИДЕО)

"5 канал"
30 октября 2017

Все документы об освобождении заместителей председателя Меджлиса – Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза – засекретили

Об этом сообщила дочь Ильми Умерова Айше.

“У нас пока нет никаких документов, у нас нет ни одной бумажки на руках – закрыто дело, есть указ, нет указа. Все документы абсолютно засекречены, поэтому работа адвокатов в ближайшие дни – выяснить, достать все эти документы, а потом уже мы сможем что-то планировать. Но у папы есть желание все-таки попытаться въехать в Крым”, – отметила дочь Умерова.

5 канал

Tags: Ахтем Чийгоз, документы, Ильми Умеров

© Гуляй Поле

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