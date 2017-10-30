Документы по освобождению Чийгоза и Умерова засекретили (ВИДЕО)

Все документы об освобождении заместителей председателя Меджлиса – Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза – засекретили

Об этом сообщила дочь Ильми Умерова Айше.

“У нас пока нет никаких документов, у нас нет ни одной бумажки на руках – закрыто дело, есть указ, нет указа. Все документы абсолютно засекречены, поэтому работа адвокатов в ближайшие дни – выяснить, достать все эти документы, а потом уже мы сможем что-то планировать. Но у папы есть желание все-таки попытаться въехать в Крым”, – отметила дочь Умерова.

“5 канал”