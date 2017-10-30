Тамбовское восстание – геноцид русского крестьянства большевиками

В России, весьма, избирательное отношение к памятным датам истории.

Владимир Путин еще в начале нынешнего года объявил о подготовке празднования в России 100-летия революции. Правда, нацлидер не уточнил, какую именно из двух революций, произошедших в 1917 году собирались отмечать в России.

Столетие Февральской революции, которую непременно вспоминали даже в Советском Союзе – прошло без каких либо значимых торжеств. Напрашивается вывод, что отмечать будут 7 ноября столетие Октябрьского переворота, когда большевики возглавляемые тезкой нынешнего нацлидера, Владимиром Ульяновым, более известным в истории, как Ленин – захватили власть в Петрограде, свергнув Временное правительство. С этого периода и началась кровавая история советской власти и порожденная этими событиями современная концепция «русского мира».

Одним из таких страшных и кровавых событий, связанных с узурпацией власти большевиками, стало Тамбовское восстание. 97-летняя годовщина этого исторического события прошла в этом году практически незаметной для российского общества, столь любящего гордится своей историей, историй своих побед и достижений.

Тамбовское восстание, наряду с Голодом в Поволжье и Кронштадтским мятежом Балтийского флота – одна из самых страшных трагедий России начала 20-х годов XX века. Историки утверждают, что именно эти события заставили Ленина и большевиков ввести в действие программу «Новой экономической политики» (НЭП).

В августе 1920 года терпение русских крестьян Тамбовщины перешло, через край и они с оружием в руках выступили против большевистского произвола. Причиной восстания, как отмечают историки был разразившийся в России голод и большевистская политика продразверстки, фактического ограбления крестьян. Продразверстку считаю одной из главных причин поразившего Россия голода, наряду с природными катаклизмами, усугубившими трагедию.

Восстание возглавил член партии социалистов-революционеров Александр Антонов, бывший до этого начальником милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Свой пост он был вынужден был покинуть из-за конфликта с местными представителями большевистской партии и Тамбовского ГубЧК. До самого начала восстания он скрывался в тамбовских лесах, организовав свою боевую дружину из бывших своих подчиненных.

Заметим, что Антонов хоть и был по убеждению эсером, но действовал независимо от партии, руководство которой не захотело одобрять восстание, а тем более участвовать в нем. В тоже время повстанцы получили поддержку со стороны оставшихся на Тамбовщине членов партии социалистов-революционеров, которые не только возглавили восстание, но и возродили политические органы и демократические институты самоуправления.

Одним из центров восстания стала село Каменка, где находился штаб Александра Антонова. Сам Александр Антонов возглавил сначала 1-ю повстанческую армию, позже командовала 2-й повстанческой армией, всего было три повстанческих армий общей численность около 50 тыс. человек. Войска, высылаемые против восставших неоднократно были разбиты. Большевики терпят одно поражение за другим, дошло до того, что в их руках остались только крупные города Тамбовщины. Повстанцы превратили Тамбовскую губернию в один огромный партизанский край, где большевиков на каждом шагу подстерегала пуля или виселица.

Весной 1921 года в Москве всерьез озаботились крестьянской войной и откомандировала на Тамбовщину почти 100-тысячную армию во главе с «красным Бонапартом» – Михаилом Тухачевским. Каратели применили к непокорному региону «оккупационную систему», с систематическим разрушением «бандитских» деревень, взятием заложников, в числе которых, не редко, оказывались женщины и дети. На Тамбовщине развернули сеть концлагерей. Против скудно вооруженных русских партизан коммунисты бросили бронеавтомобили, бронепоезда, тяжелую артиллерию и даже авиацию. В ходе подавления восстания против крестьян неоднократно применяли химическое оружие.

К осени 1921 года восстание было подавлено и тамбовских крестьян вновь заковали в красные цепи. Александра Антонова, скрывавшегося в тамбовских лесах вместе с его братом, выследили и убили 24 июня 1922 года.

Крестьянско-большевистская война обошлась Тамбовщине, как минимум в 110 тысяч жертв. Таковы оценки абсолютных безвозвратных демографических потерь губернии с 1920 по 1926 годы во время свирепствовавшего голода и крестьянского восстания. Впрочем, большевики были вынуждены пойти на некоторые уступки и вскоре ввели НЭП, который, однако, завершился сталинской коллективизацией.

Между тем, до сих пор не дана юридическая оценка событиям 1920-1921 гг., которые на взгляд любого непредвзятого исследователя являлись геноцидом народа Тамбовщины большевистским режимом. Не укоренилась память о восстании и в общественном сознании, даже после распада СССР.

В этом нет ничего удивительного: властители России обожают праздновать триумфы, но не любят вспоминать трагедии, тем более те, где успели отметиться прямые предшественники сегодняшних «патриотов» – товарищи-коммунисты. Но если у Катынского мемориала они могут, ради потепления отношений с Польшей, проронить крокодилову слезу, то на безымянные кладбища тамбовских повстанцев им попросту наплевать.

В России не было никаких попыток, за последние четверть века, хотя бы раз помянуть жертв страшного социального катаклизма первой половины XX века. Ни Голоде 1921 года унесшего жизни нескольких миллионов людей, ни об Антоновском и Кронштадтском мятеже – вспоминать не принято.

Впрочем, чему удивляться если власти России столь ревностно оберегающие «триумфальное» историческое прошлое, отказываются от своих военнослужащих, выполняющих их приказы в Украине и Сирии.

Зачем вспоминать жертвы, когда есть пушечное мясо?

Амир О’Лик, специально для “Гуляй Поля”