Миротворцы на Донбассе появятся только после выхода войск РФ, – Волкер

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что присутствие миротворческой миссии на Донбассе возможно только после вывода российских войск оттуда.

Об этом он рассказал в интервью Громадському, отмечая при этом, что «с украинской стороны необходима координация со стороны ООН».

«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», – сказал Волкер, подразумевая, что присутствие российских террористическо-оккупационных войск делает вопрос безопасности региона открытым.

Волкер считает, что размещение миссии на Донбассе станет необходимым элементом безопасности, что даст возможность перейти к политическим шагам, прописанным в Минских соглашениях.

В случае успешного создания миротворческой миссии на Донбассе она будет выполнять три основных задания. «Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только на линии соприкосновения и свободно передвигаться в ней; мониторить хранение тяжелого вооружения – так, чтобы оно находилось в одном месте и размещалось еще где-то. И третье – контролировать российско-украинскую границу», – перечислил Волкер.

Громадське