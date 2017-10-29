В декабре МОК решит, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) может объявить в декабре решение по допуску Российской Федерации (РФ) к Олимпиаде-2018

К этому времени должны обнародовать свои выводы две комиссии МОК, изучающие обстоятельства допингового скандала в российском спорте, сообщает DW по результатам шестого Олимпийского саммита в Лозанне, передает.

“Исполнительный комитет МОК может объявить в декабре решение о допуске сборной РФ к зимней Олимпиаде-2018”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники саммита отметили, что не может быть никакого сомнения в проведении зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхан.

Ранее Германия, Франция и Австрия выразили обеспокоенность по поводу безопасности своих атлетов в месте проведения Олимпиады.

Так, Пхенчхан расположен в 80 километрах от границы Южной и Северной Кореи. Кризис вокруг ядерной программы КНДР в последние месяцы существенно усилился.

Напомним, ранее сообщалось, что еще 5 национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву к МОК об отстранении сборной РФ от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

DW