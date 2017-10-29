Первый канал: перестановка кроватей в борделе не поможет

Первый канал. Новый убыток. 3 млрд. рублей. Этот бесконечный поиск и перебирание телеформатов стоит нам с вами, граждане налогоплательщики, очередных бесконечных миллиардов, оплачивающих работу непрофессионалов, продукт которых не хотят смотреть даже те кто не имеет возможности/права смотреть иное.

Пора всерьёз задуматься о верности формулировки про бордель и мебель, и о том кого и как необходимо там менять. Я подчёркиваю – всерьёз задуматься, а не в очередной раз порассуждать о том кто там из башень в Кремле с кем воюет и у кого какое влияние на то чтобы там остаться или кого-то “съесть”. Позор что главная кнопка страны, обладающая, в нашей то России, бесконечным правом делать что вздумается и у себя, и с другими (конкурентами), продолжает демонстрировать бардак, выражающийся в падении рейтингов, и, как следствие, колоссальных убытках.

Имеется устойчивое мнение, внесённое какими-то уродами нам в голову, что русский человек это некое такое быдло/тагил, хавающий любой формат для имбицилов, на чём и построена и сетка, и идеи всевозможных телепроектов Первого. Отсюда и новогодняя вакханалия (скоро на экранах) с ушастым розовым реквизитом от “Здоровья” Малышевой, и политические мегасрачи уровня Дома-2 с проплаченным американскими дурачками и хвостатыми косноязычными икспердами про русский мир с таблетками от Морфеуса, и бесконечные сериалы про разведёнок, беременных от продажных ментов, и, в целом, попытка оболванить повестку настолько, следуя некоей методичке сверху, куда они всё равно по-любому пойдут за миллиардами, оправдывая свои бесконечные убытки указанием сверху. И им-таки дадут.

Я считаю, что если эксперимент с вытаскиванием из задницы, подобного же государственного убыточного безобразия в ящике, как МАТЧ-ТВ, закончится успехом, и армяне из Comedy Club из Газпром-медиа во главе с Артуром Джанибекяном, сделают там из г@вна конфетку, то стоит всерьёз подумать о том чтобы эти ребята занялись бы и главной кнопкой страны. Это необходимо сделать пока граждане не стали бы из окон выкидывать свои ящики. И дело не в Сирии/Украине и Максиме Галкине, а в том как это всё тонко чувствовать и качественно упаковывать. А пока и чувственности там нет и упаковщица номер шесть хреново по коробкам раскладывает.

Телеграмм канал “Прямой Исаев”