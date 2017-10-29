Российская авиация в Сирии разбомбила спасателей из «Белых касок»

Россия, по всей видимости, сознательно нанесла в провинции Идлиб авиаудар по спасателям, которые направились на место предыдущей воздушной атаки со стороны российских ВКС. К такому выводу пришла волонтерская расследовательская группа Bellingcat, проведя анализ находящейся в открытом доступе информации.

Речь идет о произошедшем в прошлом месяце инциденте в центре Цитадели Эблы, которая является историческим памятником, претендующим на статус объектов всемирного наследия Юнеско: этот комплекс был столицей империи, существовавшей более 4300 лет назад.

Именно в этом районе были нанесены два авиаудара — сначала по силам, которые Москва называет “боевиками”, затем — по прибывшим на место бомбардировки спасателям.

В связи с этим Bellingcat изучила несколько видеозаписей. Одна из них представлена Министерством обороны РФ. Она показывает, что первая атака была произведена по входу в тоннель, вокруг которого располагалась база сирийских инсургентов. Как было потом установлено по наклону теней, съемка велась примерно в 8:00 по местному времени.

На видео от Минобороны РФ не указана дата его создания. В то же время 23 сентября 2017 года в оппозиционном твиттер-аккаунте появилась информация об “авианалетах” на населенный пункт Телль-Мардих, где погибли 14 бойцов “Легиона Шама” и 50 были ранены. В то же день организация гражданской обороны “Белые каски” сняла и опубликовала видео, на котором запечатлено спасение пострадавших от авиаудара в Телль-Мардихе: на кадрах — извлечение молодых людей в камуфляжной форме из-под развалин и их эвакуация в машины скорой помощи.

По мнению Bellingcat, кадры разрушений на видео “Белых касок” соответствуют авиаудару на упомянутом выше видео Минобороны РФ.

“Российский авиаудар, по-видимому, пришелся точно над входом в тоннель, над ромбовидной секцией крыши. На видео «Белых касок» видно, что крыша обрушилась, а вокруг места российского авиаудара присутствуют значительные разрушения”, — заявляет Bellingcat, указывая, что и на видео «Белых касок», и на видео МО РФ в одном и том же месте видна одна и та же машина.

Группа Bellingcat сделала вывод о том, что “российский авиаудар действительно поразил «базу боевиков» в Цитадели Эбла”, поле чего на это же самое место приехали спасатели из “Белых касок” для оказания помощи пострадавшим.

Далее Bellingcat анализирует второй удар ВКС РФ, зафиксированный на видео “Белых касок”. Судя по расположению теней, оно было было заснято около 8:45 по местному времени и, по всей видимости, доказывает, что Россия намеренно атаковала спасательные службы.

“Второй удар, по-видимому, пришелся примерно в то же место, что и первый, возле входа в тоннель, — говорится в материале. — «Белые каски» заявили, что в результате этого авиаудара несколько членов организации были ранены, а одна из их машин и спасательное оборудование были уничтожены”.

Позже “Белые каски” опубликовали на своей странице в Фейсбуке кадры, на которых, по их словам, видна машина, уничтоженная в результате этого удара, отмечает Bellingcat.

“Машина, по-видимому, того же типа, видна неповрежденной как на видео «Белых касок», так и на фотографиях в Фейсбуке, сделанных до нанесения второго удара. Эти кадры удалось геолоцировать вблизи места первого удара”, — указывает Bellingcat.

С учетом этих данных волонтерская организация делает вывод о том, что российские самолеты целенаправленно преследовали спасателей.

“23 сентября в 8:00 по местному времени по подземной базе «Легиона Шама» в районе Цитадели Эблы был нанесен авиаудар. На место авиаудара прибыли «Белые каски» и занялись спасением и оказанием первой помощи пострадавшим от первого удара. Вскоре после этого, примерно в 8:45, по той же местности был нанесен еще один удар, попавший на видео «Белых касок». В результате этого удара, вероятно, была уничтожена по крайней мере одна машина «Белых касок», а также, возможно, поисково-спасательное оборудование”, — заключает Bellingcat.

Bellingcat