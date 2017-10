Почему США медлят с оружием для Украины

США могут активизировать военную помощь, если власть Украины всерьез начнет борьбу с коррупцией и займется лоббированием интересов страны в Вашингтоне.

Сегодня предоставление помощи летальным оружием для Украины является одной из наиболее обсуждаемых тем в Вашингтоне. Вопрос активно обсуждается еще со времен начала российской агрессии в Крыму и начала военных действий на Донбассе. В то время больше всего критики доставалось администрации Обамы. На первую после Второй мировой войны масштабную военную агрессию в Европе в 2014 году Белый Дом ответил лишь введением санкций против агрессора, которого эти ограничения остановили лишь только отчасти.

Многие критики администрации Обамы уверены, что умеренная “политика сдерживания” после аннексии Крыма лишь разогрела аппетиты Кремля. Именно из-за этого на очереди оказался Донбасс, где военные действия не прекращаются до сегодняшнего дня. Во время летней кампании 2014 года Белый Дом распорядился предоставить Украине лишь ограниченное количество американских “сухих пайков” (Meals ready to eat, MRE), а также ограниченное количество средств связи. В дальнейшем Украина получила несколько десятков подержанных американских автомобилей Humvee, большинство из которых были на грани выхода из строя из-за истечения допустимых сроков эксплуатации. Хуже того, автомобили почти не использовались на передовой из-за отсутствия на них бронирования; также возникало много проблем с запчастями, которые было весьма сложно достать в случае поломки.

В декабре 2014 года в последний день своей работы Конгресс единогласно проголосовал за закон Ukraine freedom support act, который предусматривает почти $500 млн. поддержки для Украины, включая помощь поставками летального оружия. При этом, в законе ни слова не было сказано о “джавелинах”, и большая часть военной помощи выражалось в предоставлении антибатарейных радаров, современных американских раций и других средств связи, которых катастрофически не хватает на фронте.

В Минобороны Украины подсчитали, что не менее 60 % потерь ВСУ в зоне боевых действий происходит именно из-за обстрелов вражеской артиллерией. Поэтому вполне понятно, почему американцы решили поставлять именно антибатарейные радары, которые помогают быстрее вычислять артиллерию противника и оперативно наносить ответные удары по ее позициям.

В феврале 2015 года, накануне наступательной операции под Дебальцево и подписания Минска-2, ряд американских экспертов, включая бывших послов в Украине Стивена Пайфера, Джона Хербста, руководителя наиболее влиятельного научного центра Brookings Institution Strobe Talbott, подготовили детальный доклад “Preserving Ukraine’s Independence, Resisting Russian Aggression: What the U.S. and NATO must do” (“Сохранение независимости Украины и противостояние российской агрессии: что США и НАТО необходимо сделать”). В частности, в докладе предлагалось предоставить Украине военной помощи на сумму порядка $1 млрд. в год на протяжении следующих четырех лет. По мнению экспертов, только такие меры могли бы надежно удержать РФ от дальнейших территориальных посягательств, а также возобновить потенциал и укрепить вооруженные силы Украины. Впрочем, данные рекомендации так и остались только лишь рекомендациями.

Имеет смысл допустить, что одним из главных опасений администрации Обамы была вероятность спровоцировать РФ на еще более радикальные действия на Донбассе. По этой причине в Белом Доме решили применять исключительно стратегию санкций, которую в окружении Обамы считали наиболее эффективной. При этом даже принятые в Конгрессе законопроекты по предоставлению Украине военной помощи на уровне Белого Дома всячески саботировались.

Во время своего недавнего визита в Вашингтон, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина “вплотную приблизилась к получению военной помощи США”.

Вместе с тем, сегодня в Конгрессе существуют весьма серьезные опасения по поводу того, что президент Дональд Трамп вообще собирается поддерживать принятые еще в июне санкции против РФ. Стоит отметить, что санкции которые были закреплены на уровне Конгресса США расширяют санкции против РФ, Северной Кореи и Ирана. Такой шаг связывает руки президенту Трампу на тот случай, если в Белом Доме решаться санкции отменить.

В этой ситуации Украине следует рассчитывать на своих союзников в окружении Трампа, включая генерала Герберта МакМастера, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, старшего научного сотрудника Brookings Institute и эксперта по РФ Фиону Хилл, нынешнего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и других “ястребов” внешней политики США.

По сути, большинство среди перечисленных советников и сотрудников Белого Дома и формируют повестку для Трампа, особенно в том, что касается международных отношений, в частности, политики по поводу Украины и Евразийского региона. Будучи профессиональным бизнесменом и не имея за плечами настоящей политической карьеры, Трамп не особо углубляется в детали международных отношений. Именно поэтому влияние окружения Трампа сложно переоценить.

Почему же поставок американских летальных вооружений в Украину до сих пор нет? Помимо всякой конспирологии и прочих домыслов, для этого есть множество рациональных причин.

Во-первых, даже после девяти месяцев президентства Трампа, множество вакансий в Белом Доме, Пентагоне, Госдепе и других госструктурах остаются незаполненными. Трамп и его семейное окружение, которое тоже принимает активное участие в формировании повестки, выбирают кадры во многом учитывая не столько профессиональные качества, сколько личную лояльность того либо иного кандидата на высокую должность.

Во-вторых, Трамп не забыл о вмешательстве Украины в американские выборы, о чем была скандальная публикация в издании Politico еще в январе. Согласно расследованию журналистов, представители Демократической партии встречались во время выборов с сотрудниками украинского посольства в Вашингтоне. Также была координация действий между некоторыми украинскими политиками и журналистами США по поводу “дела Манафорта”. Напомню, что из-за скандала вокруг сотрудничества с Януковичем и ПР, глава избирательного Штаба Трампа Пол Манафорт был вынужден подать в отставку в августе 2016 года всего за несколько месяцев до выборов. Вполне вероятно, что у Трампа не забыли этого выпада с украинской стороны, поэтому стараются держать Киев на дистанции.

В-третьих, коррупция в Украине, которой пронизаны буквально все государственные учреждения, включая Министерство обороны вместе с ближайшим окружением самого президента Украины. В результате многие даже самые ярые сторонники предоставления Украине военной поддержки США осторожничают из-за опасений перепродажи поставок либо их использования не по назначению. Коррупция является важной причиной неготовности предоставления американцами военной поддержки Украине.

В-четвертых, фактором может быть личная позиция Трампа, который с начала своей избирательной кампании неоднократно подчеркивал свои симпатии к Путину, и вполне вероятно, что ему бы не хотелось еще больше портить отношения с Кремлем из-за поставок военной помощи Украине. Впрочем, с другой стороны, такое поведение Трампа вызывает веские подозрения среди его оппонентов, включая тех, кто обвиняет американского президента в сотрудничестве с Кремлем во время президентских выборов в прошлом году.

В-пятых, отсутствие эффективного украинского государственного лоббизма в Вашингтоне, который бы продвигал национальные интересы Украины, вместо корпоративных, включая отдельных политиков, которые часто появляются в столице США для решения сугубо личных вопросов. Получение вооружений не является для них стратегической задачей, поскольку получить от этого прямые дивиденды для себя им весьма сложно.

Вместе с тем, имеется множество других факторов, которые бы могли сыграть в пользу Украины при получении военной помощи. В первую очередь это касается новой администрации Белого Дома, большинство членов которой являются безусловными сторонниками Украины и противниками Кремля. В такой ситуации украинская сторона вполне бы могла убедить окружение Трампа в предоставлении военной поддержки под личную ответственность отдельных украинских политиков.

С другой стороны, представителям Минобороны, Укроборонпрома и других военных предприятий было бы уместно наладить более тесное сотрудничество с американскими компаниями. В частности, что касается совместных учений, борьбы с “гибридными” и информационными агрессиями, кибератаками и прочими инструментами дестабилизации, которые использует Кремль. Таким способом Украина смогла бы не только заслужить авторитет и принести реальную пользу США, но также значительно увеличить собственные шансы на получение военной поддержки, которая крайне необходима для предотвращения возможной эскалации вплоть до полномасштабного совместного наступления сил “ЛДНР” и РФ на Донбассе.

Главное, что сегодня необходимо понимать: по сравнению со временами Обамы, в администрации Трампа намного больше брешей, в которые может “зайти” украинский национальный интерес. Проблема в том, что почти никто в украинской политике не пользуется такими беспрецедентными возможностями.

Еще одним ключевым для Украины игроком может стать Конгресс США, большинство в котором с ноября прошлого года также занимают республиканцы. Напомню, что в июне этого года Конгресс проголосовал за усиление санкций против РФ таким образом, что администрации Трампа будет теперь невозможно отменить санкции в одностороннем порядке. Собственно, тем голосованием Конгресс фактически выразил свое недоверие к Трампу, а с другой стороны закрепил санкции против РФ, Северной Кореи и Ирана на долгие годы. Поэтому Украине необходимо воспользоваться расположением Конгресса (в котором, кстати, был проголосован и Ukraine Freedom Support Act 2014).

При новой администрации у Украины действительно есть хорошие шансы получить военную помощь США. Главное в ситуации украинско-американских отношений – показать свою надежность в качестве партнера США. В первую очередь, это задача представителей высших эшелонов украинской власти.Ключевыми аспектами в данной ситуации являются борьба с коррупцией, в первую очередь, в высших кругах, и активная роль в этом как лично президента Петра Порошенко, так и всей его администрации. Кроме того, крайне важно сейчас доказать конкретную пользу для США от того, что Украина получит военную помощь.Что касается непосредственно Трампа, то он всю жизнь посвятил бизнесу в сфере девелопмента. Несколько раз его компании полностью банкротились и Трампу приходилось все начинать фактически с нуля. В этой ситуации крайне важно предложить администрации Белого Дома практические и последовательные шаги для более тесного сотрудничества с Украиной. Если этого не сделать, то страна рискует основательно скатиться в “серую зону” Европы, чем непременно воспользуются в Кремле.

Николай Воробьев, liga.net