123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

В оккупированном Крыму участились случаи заболевания корью

"Крым.Реалии"
29 октября 2017

Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора по Крыму сообщило, что на полуострове участились случаи заболевания корью среди непривитых детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 октября.

При этом подробности о количестве заболевших не приводятся.

Накануне российский вице-премьер полуострова Анна Пашкунова сообщила, что в некоторых крымских больницах не хватает вакцин против кори. В частности, по словам чиновницы, речь идет о Ленинской центральной районной больнице, Судакской больнице и Ялтинской городской больнице №1.

По словам Пашкуновой, такая ситуация связана с перебоями и недостаточным объемом поставок вакцин против кори в первом полугодии 2017 года.

“Крым.Реалии”

Tags:

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены