В оккупированном Крыму участились случаи заболевания корью

Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора по Крыму сообщило, что на полуострове участились случаи заболевания корью среди непривитых детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 октября.

При этом подробности о количестве заболевших не приводятся.

Накануне российский вице-премьер полуострова Анна Пашкунова сообщила, что в некоторых крымских больницах не хватает вакцин против кори. В частности, по словам чиновницы, речь идет о Ленинской центральной районной больнице, Судакской больнице и Ялтинской городской больнице №1.

По словам Пашкуновой, такая ситуация связана с перебоями и недостаточным объемом поставок вакцин против кори в первом полугодии 2017 года.

“Крым.Реалии”