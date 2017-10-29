Главный рупор российской пропаганды терпит убытки

Для помощи российскому пропагандистскому телеканалу выделят свыше 50 млн долларов из госбюджета

Госдума приняла законопроект, предусматривающий выплату российскому «Первому каналу», который терпит убытки, дополнительных почти 52 млн доллара из государственного бюджета. Об этом сообщает “Новая Газета”, со ссылкой на РБК.

Эти деньги пойдут на «возмещение затрат», связанных с покупкой программного продукта и размещением его в телеэфире. С соответствующими документами ознакомился РБК.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, субсидия также предусматривает возмещение «недополученных доходов в связи с осуществлением текущей и международной деятельности АО «Первый канал».

Кроме того, по информации Роспечати, господдержка поможет «Первому каналу» рассчитаться с Федеральными государственными унитарными предприятиями: «Телевизионный технический центр» (за предоставленные услуги по организации вещания), «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (за распространение сигнала в городах с населением свыше 100 тысяч человек), а также с «Космической связью» за предоставленные каналы связи.

Помимо этого, телеканал сможет оплатить лицензии и договоры на право показа фильмов и телевизионных материалов, а также на их производство.

Согласно отчетности АО «Первый канал» по РСБУ, телеканал терпит убытки уже несколько лет. Так, в 2015-м убыток от основной деятельности телеканала составил свыше 135 млн долларов, в то время как чистый убыток — свыше 1 млн долларов, а в 2016-м аналогичные показатели равнялись 132 млн и 54 млн долларов.

Убытки «Первого канала», как отмечает РБК, связаны с продолжающимся второй год оттоком зрителей, что, в свою очередь, влечет падение продаж рекламы.

Кредиторская задолженность АО «Первый канал» на 31 декабря 2016 года превышала 211 млн долларов, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

“Новая Газета“