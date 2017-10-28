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Новости

Из-за введенных санкций Россия не может выполнять обязательств по контрактам

"Гуляй Поле"
28 октября 2017

Санкции стали для России тяжелым бременем, увеличивая риски для контрагентов.

Главная опасность во введенных против России санкциях не в разрыве бизнес отношений со странами НАТО, США и их союзниками. Основной опасностью является потенциальная блокировка любых сделок с российскими контрагентами для их зарубежных бизнес-партнеров, Прежде всего блокировка финансовых потоков через банковские счета.

В настоящее время уже произошло несколько блокировок финансирования по контрактам заключенным с российскими контрагентами. Об этом в эфире российского «Первого канала» заявил Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружения».

«Прямого риска отношениям, бизнес отношениям с Соединенными Штатами нет. Главная опасность санкции, на мой взгляд, заключается даже не прямом бизнесе с США или странами НАТО. Дело в том, что даже сейчас, до введения конкретных компаний, многие партнеры по ВТО которые не относятся ни к НАТО, ни к США, ни к их союзникам, уже начинаю своих клиентов спрашивать: «А насколько есть риск?», – подчеркнул Антон Фролов.

Что такое американские санкции?Россиянин, который в теме экспорта российского вооружения, за 2 минуты все четко пояснил.И это еще только начало)))

Опубліковано Сергеєм Запорожским 27 жовтня 2017 р.

Далее эксперт подробней рассказал о самом механизме блокировок контрактов. Прежде всего, блокировкам подвергаются денежные переводы, а это влечет возрастание рисков по сделкам для зарубежных контрагентов.

«Потому, что это банки! Потому, что идет целая цепочка рисков и для финансистов, и для юристов, и для банкиров. И то есть даже, например, третья страна – условная «Никарагуа», которая заключает контракт на поставку чего-то, деньги идут через банки. Банки, как правило, контролируются, американцами, или имеют очень сильные с ними взаимоотношения, поэтому банк эту сделку просто не пропустит! Риск главный, как раз, даже в этом состоит! Не в каких-то контрактах…», – отметил эксперт.

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Комментируя непосредственные бизнес-отношения с контрагентами из США, Андрей Фролов подчеркнул, что на самом деле таких отношений практически нет. Все отношения ограничены единичными контрактами, как в прошлом, так и в настоящем.

«У нас самый крупный контракт с Соединенными Штатами был на поставку вертолетов в Афганистан. И он выполнен! Ну, скажем так – это, в первую очередь американцам нужно было. Как бы это ни было – прямых отношений у нас нет!» – подчеркнул эксперт.

Эксперт особо выделил главный риск бизнес отношений с российскими контрагентами для их зарубежных партнеров.

«Но главный риск заключается в том, уже на самом деле были факты, того, что те наши клиенты, которые хотели с Россией иметь какие-то взаимоотношения, они не могли бы заключить контракт, потому что деньги нельзя было пропустить через банки. Поэтому контракты зависали…» – отметил эксперт.

Особо Андрей Фролов, подчеркнул, что российский бизнес испытывает сложности даже в традиционных бизнес отношениях с своими китайскими контрагентами.

«Скажу больше! Даже китайцы уже сейчас начинают своих юристов спрашивать, насколько с русскими имеет смысл иметь отношения и подписывать контракты. Имея в виду риски Соединенных Штатов», – отметил эксперт.

“Гуляй Поле”

Tags: Китай, риски, Россия, санкции, США

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