Из-за введенных санкций Россия не может выполнять обязательств по контрактам

Санкции стали для России тяжелым бременем, увеличивая риски для контрагентов.

Главная опасность во введенных против России санкциях не в разрыве бизнес отношений со странами НАТО, США и их союзниками. Основной опасностью является потенциальная блокировка любых сделок с российскими контрагентами для их зарубежных бизнес-партнеров, Прежде всего блокировка финансовых потоков через банковские счета.

В настоящее время уже произошло несколько блокировок финансирования по контрактам заключенным с российскими контрагентами. Об этом в эфире российского «Первого канала» заявил Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружения».

«Прямого риска отношениям, бизнес отношениям с Соединенными Штатами нет. Главная опасность санкции, на мой взгляд, заключается даже не прямом бизнесе с США или странами НАТО. Дело в том, что даже сейчас, до введения конкретных компаний, многие партнеры по ВТО которые не относятся ни к НАТО, ни к США, ни к их союзникам, уже начинаю своих клиентов спрашивать: «А насколько есть риск?», – подчеркнул Антон Фролов.

Что такое американские санкции?Россиянин, который в теме экспорта российского вооружения, за 2 минуты все четко пояснил.И это еще только начало))) Опубліковано Сергеєм Запорожским 27 жовтня 2017 р.

Далее эксперт подробней рассказал о самом механизме блокировок контрактов. Прежде всего, блокировкам подвергаются денежные переводы, а это влечет возрастание рисков по сделкам для зарубежных контрагентов.

«Потому, что это банки! Потому, что идет целая цепочка рисков и для финансистов, и для юристов, и для банкиров. И то есть даже, например, третья страна – условная «Никарагуа», которая заключает контракт на поставку чего-то, деньги идут через банки. Банки, как правило, контролируются, американцами, или имеют очень сильные с ними взаимоотношения, поэтому банк эту сделку просто не пропустит! Риск главный, как раз, даже в этом состоит! Не в каких-то контрактах…», – отметил эксперт.

Комментируя непосредственные бизнес-отношения с контрагентами из США, Андрей Фролов подчеркнул, что на самом деле таких отношений практически нет. Все отношения ограничены единичными контрактами, как в прошлом, так и в настоящем.

«У нас самый крупный контракт с Соединенными Штатами был на поставку вертолетов в Афганистан. И он выполнен! Ну, скажем так – это, в первую очередь американцам нужно было. Как бы это ни было – прямых отношений у нас нет!» – подчеркнул эксперт.

Эксперт особо выделил главный риск бизнес отношений с российскими контрагентами для их зарубежных партнеров.

«Но главный риск заключается в том, уже на самом деле были факты, того, что те наши клиенты, которые хотели с Россией иметь какие-то взаимоотношения, они не могли бы заключить контракт, потому что деньги нельзя было пропустить через банки. Поэтому контракты зависали…» – отметил эксперт.

Особо Андрей Фролов, подчеркнул, что российский бизнес испытывает сложности даже в традиционных бизнес отношениях с своими китайскими контрагентами.

«Скажу больше! Даже китайцы уже сейчас начинают своих юристов спрашивать, насколько с русскими имеет смысл иметь отношения и подписывать контракты. Имея в виду риски Соединенных Штатов», – отметил эксперт.

“Гуляй Поле”