Конгресс российской интеллигенции призвал власть защищать права инакомыслящих

К 30 октября, дню памяти жертв репрессий, Конгресс интеллигенции, в состав которого входят видные правозащитники и общественные деятели, приветствовал открытие Стены скорби в Москве, но обратил внимание на развязанную в публичном пространстве травлю оппозиционных политиков, активистов, историков и журналистов.

«Вместо старых терминов «враг народа», «шпион», «вредитель» введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних — «иностранный агент», «нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды. Мы наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции, которая является по своей сути главным механизмом, осуществляющим обратную связь между обществом и государством», — говорится в обращении.

Правозащитники перечисляют эпизоды травли: убийство Бориса Немцова, нападения на Юлию Латынину и Алексея Навального, кампания очернительства оппозиции на государственных СМИ, дело против Кирилла Серебренникова и историка Юрия Дмитриева.

«Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го годов. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя», — пишут представители Конгресс интеллигенции. Под обращением, которое ниже цитирует «Новая газета», на сайте.

Требования правозащитников: способствовать установлению в России сильной оппозиции, соблюдение равных прав для людей с позицией, отличающейся от официальной, закрытие пропагандистских программ на государственном ТВ, прекращение политических дел: против Серебренникова и Дмитриева.

ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

Заявление Конгресса интеллигенции

Тридцатого октября нынешнего года, восемьдесят лет спустя после пика репрессий, проводимых советской властью с первых же месяцев своего существования против всего российского народа, состоится огромной важности событие – открытие памятника жертвам политических репрессий 30-х годов. Для сегодняшней власти это был тяжелый шаг, но жест этот с большим опозданием, после долгих колебаний был сделан. Это знак признания преступлений, которые совершались в тридцатые годы. К сожалению, точка в этой трагедии еще не поставлена.

Как известно, сталинские репрессии начинались с травли оппонентов в печати, на партийных собраниях, а заканчивались пытками в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в затылок и массовыми расстрелами.

Сегодня, восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание власти на то, что в последние годы, начиная с 2012-го, атмосфера в стране вызывает тревогу: вместо старых терминов «враг народа», «шпион», «вредитель» введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних – «иностранный агент», «нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды.

Мы наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции, которая является по своей сути главным механизмом, осуществляющим обратную связь между обществом и государством.

Мы стали свидетелями того, как травля политических оппонентов разворачивается на федеральных каналах и как объекты травли становятся реальными жертвами. Самый яркий пример – убийство Бориса Немцова. В этом же ряду покушение на Юлию Латынину, насильственные действия против Алексея Навального, многочисленные угрозы всем тем, кто имеет мужество выступать с критикой государства. 23 октября было совершено покушение на убийство журналистки «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. За несколько дней до этого на телеканале «Россия 24» вышло несколько передач, в которых говорилось, что радиостанция «Эхо Москвы» занимается «антигосударственной деятельностью». Все это, бесспорно, звенья одной цепи.

Яркое событие последнего времени – судебный процесс против Юрия Дмитриева, три десятилетия жизни отдавшего розыску безымянных могил, расстрельных ям, в которых лежат наши погубленные соотечественники, и восстановлению их памяти. В день открытия памятника 30 октября Дмитриев будет находиться в СИЗО в ожидании приговора и длительного заключения.

Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го годов. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя.

В стране назрели проблемы, требующие всестороннего и открытого обсуждения, а не навешивания ярлыков. Сегодня в разряде инакомыслящих оказались люди, которые считают, что Россия должна двигаться по европейскому пути, а не по пути изоляции, превращения ее в грандиозную Северную Корею.

Мы призываем власть осознать, что современное государство не может нормально существовать, если правящей силе не противостоит сильная оппозиция, имеющая равные права и возможности распространять свои идеи и равно защищенная государством. Это жизненно важно для всего нашего общества и для самой власти.

Мы требуем от власти прекратить кампанию травли инакомыслящих на федеральных каналах телевидения и закрытия на телевидении политических программ, которые осуществляют эту гнусную травлю.

Мы требуем остановить позорные процессы над Кириллом Серебрениковым и всеми фигурантами его дела, над Юрием Дмитриевым, иные процессы, мотивированные политическими причинами, а также освобождения всех политических заключенных.

Создание памятника жертвам политических репрессий сталинского режима должно стать гарантией того, что еще через восемьдесят лет нашим потомками не придется открывать еще одного памятника – жертвам репрессий 10-20-х годов 21-го века.

Обращение подписали:

Людмила Алексеева, правозащитник

Борис Альтшуллер, правозащитник

Лия Ахеджакова, актриса

Гарри Бардин, режиссер

Леонид Бахнов, писатель

Александр Белавин, физик, член-корреспондент РАН

Юрий Богомолов, кинокритик

Валерий Борщев, правозащитник

Владимир Войнович, писатель

Александр Гельман, драматург

Илья Гинзбург, физик

Леонид Гозман, политический деятель

Лев Гудков, социолог

Павел Гутионтов, журналист

Вероника Долина, поэт

Ольга Дробот, переводчик

Евгений Ихлов, публицист

Юлий Ким, писатель

Сергей Кривенко, правозащитник

Михаил Краснов, юрист

Андрей Макаревич, музыкант

Владимир Мирзоев, режиссер

Елена Мовчан, переводчик

Андрей Пионтковский, публицист

Лев Пономарев, правозащитник

Ирина Прохорова, издатель

Ольга Седакова, писатель

Владимир Синельников, кинодраматург

Андрей Смирнов, кинорежиссер

Сергей Стратановский, писатель

Любовь Сумм, переводчик

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Марк Урнов, политолог

Эдуард Успенский, писатель

Виталий Челышев, журналист

Игорь Чубайс, философ

Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания депутатов

Игорь Юргенс, экономист

“Новая Газета”