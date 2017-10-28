Украину ждет военный удар из Крыма

Российские власти насыщают Крым войсками и техникой, создавая мощную группировку вторжения. Рано или поздно Москва использует эти силы против Украины и стран НАТО. Наиболее удобный момент – лето и осень следующего года, когда в России завершится президентская кампания.

Кремль использует аннексированный полуостров как огромную военную базу. С начала оккупации территорию «пичкают» войсками и техникой. Российские военные постоянно проводят учения наступательного характера. Украинские эксперты признают опасность российской группировки в Крыму как для Украины, так и для стран НАТО. Но пока нет ясного представления, как будут развиваться дальнейшие события. Во-первых, когда именно и при каких обстоятельствах Кремль может решиться на удар со стороны Крыма? Во-вторых, какие масштабы будут иметь действия агрессора – тактическая операция по нейтрализации надуманных угроз на «границе» с Херсонской областью или же наступление будет частью большого российского вторжения? В любом случае, оружие, которое Москва завозит на полуостров, рано или поздно будет использовано против Украины.

Для ответа на два вышеуказанных вопроса нужно проанализировать тактику Кремля с начала аннексии Крыма и нынешний стратегический тупик, в котором оказалась Москва. До оккупации полуострова чекисты подрывали государственные основы Украины руками «пятой колонны». После победы Евромайдана российские власти совершили ошибку – открыто аннексировали чужую территорию и попытались инсценировать «гражданскую войну» на Донбассе. И тут они натолкнулись на сопротивление украинских граждан и весьма болезненные санкции Запада. В Кремле осознали, что выйти из этого тупика, прихватив с собой Крым, просто так не получится.

Президент Владимир Путин, насыщая Крым оружием и техникой, дает понять, что с захваченной территории он уходить не намерен. В ходе недавней встречи на Валдае кремлевский лидер вспомнил об украинцах, которых он в очередной раз назвал «одним народом» с русскими. Он выразил уверенность, что обе нации все равно будут «вместе». «Рано или поздно это произойдет – объединение – в смысле не объединение межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений. Чем быстрее, тем лучше – мы будем все для этого делать», – сказал Путин. Рассуждениями про «один народ» российские власти отказывают украинцам в праве на независимость. Это не более чем эвфемизм, прикрывающий украинофобскую сущность российского режима. Высказывания Путина свидетельствуют, что в его политическом мировоззрении ничего не изменилось. Он по-прежнему расценивает независимость Украины как главную угрозу для его личной власти. Фраза «мы будем все для этого делать» означает готовность устранить эту угрозу любой ценой.

Москва сейчас занята предстоящими выборами президента, хотя результаты «голосования» известны заранее. Владимир Путин, избравшись на следующий срок, постарается нанести по Украине сокрушительный удар. В информационное пространство специально вбрасывают сообщения о назначении возможного «преемника» или публику пытаются убедить, что новый президентский срок станет для Путина «последним». Власти специально распространяют такие слухи, чтобы обмануть европейцев и американцев. Если в марте следующего года Владимир Путин «переназначит» себя президентом – это будет означать, что никаких выборов в России (даже формальных) больше не будет. И масштабная война против Украины нужна ему исключительно ради обеспечения пожизненной власти.

Российская инициатива о вводе миротворцев на Донбасс – отвлекающий политический маневр. Между заявлениями и реальными делами может пройти несколько лет. Москва, оказавшись в тупике «минских договоренностей», пытается заболтать переговорный процесс и даже имитирует некий «конструктив». Например, освободив одних из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Можно прогнозировать, что после выборов Москва организует серию провокаций на Донбассе и крымской «границе». Соответствующий опыт у россиян уже имеется. Путин попытается в очередной раз испугать Европу большой войной и повысить ставки в отношениях с Вашингтоном. Ему нужно навязать Западу свои правила по Крыму и Донбассу. Время «хитрых планов» ушло безвозвратно. Москва может использовать только грубую силу.

Точным индикатором приближающегося вторжения станет массированная переброска в Крым ударных частей и соединений российской армии. Сейчас Кремль занят обновлением технического парка и тренировкой имеющихся сил, но это только подготовительный этап. Непосредственно перед наступлением на юг Украины Путину понадобится большое количество «пушечного мяса». На недавних учениях «Запад-2017» российское командование, в том числе, апробировало методы скрытой переброски большого количества войск и отрабатывало нападение на страны НАТО. Поводом для эскалации может быть что угодно: очередные «украинские диверсанты», инсценировка теракта в любом городе полуострова и даже водная проблема. Крым медленно умирает от обезвоживания, на что в Москве уже не раз обращали внимание. Или же надуманные угрозы «народу Донбасса» со стороны украинских силовиков. Не зря Путин на Валдайском форуме цинично заявил, что не отдаст контроль над границей между Россией и «народными республиками». По словам российского президента, в таком случае в ОРДЛО начнется «резня», а Москва якобы этого не допустит.

В любом случае лето-осень 2018 года могут быть очень «горячими» для Украины. Стратегические цели Кремля остаются неизменными. Сначала россияне планируют заполучить политический контроль над Киевом, а затем постепенно ликвидировать украинскую государственность. Весной 2014 года в Кремле полагали, что могут разрушить Украину с наскока, «откусив» Крым и наводнив восток страны террористами и диверсантами. Тогда Путин прятался «за спинами женщин и детей». Теперь, когда отношения с Киевом и Вашингтоном испорчены окончательно, а в басни о «неучастии» России в войне на Донбассе никто не верит, Москва может открыто применить силу.

Сергей Стельмах, “Крым.Реалии”