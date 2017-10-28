Глава «Газпрома» зарабатывает на дрова для пенсионера за две минуты

В России выяснили доходы главы «национального достояния».

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер зарабатывает 3 тысячи рублей, или 51 доллар 65 центов, за одну минуту. Российский прожиточный минимум, составляющий 9 тысяч 662 рубля, Миллер зарабатывает за 3-4 минуты. За год набегает дохода свыше 27 миллионов долларов или свыше полутора миллиардов рублей.

При этом в России организуют сбор средств для закупки дров для пенсионеров, которым нечем отапливать свое жилье в холодный период года. Об этом говорится в письме жительницы Москвы Елизаветы Александровой–Зориной, обнародованном в Twitter.

«Первый канал», главный пропагандистский канал России, запустил акцию «Подари дрова», чтобы собрать деньги для людей преклонного возраста, которым нечем отапливать свои дома. Дрова стоят 6 тысяч рублей. Эти деньги Миллер зарабатывает за две минуты. Даже если спит. Обедает. Или тужится на унитазе», – говорится в письме.

«Великая Россия, энергетическая, мать вашу, держава», – колко подмечает Елизавета Александрова–Зорина в конце письма.

Марафон «Подари дрова» в России проводят с 2015 года, цель данной ежегодной акции – помочь одиноким пожилым людям, которые не могут позволить себе купить дрова, необходимые им для отопления не газифицированного жилья.

“Гуляй Поле”