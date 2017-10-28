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Новости

Какую миссию миротворцев отправлять на Донбасс решат до Нового года, – Волкер

"ДС"
28 октября 2017

По мнению спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, Резолюция ООН по миротворцев на Донбассе может быть готова до конца года

Об этом он сказал во время встречи с украинскими нардепами, отмечает в Facebook первый заместитель председателя фракции “Народный фронт” Андрей Тетерук.

“По его (Волкера – ред.) личному мнению, Резолюция ООН по миротворческой миссии может быть готова к концу текущего года (размещение на всей временно оккупированной территории на востоке страны)”, – написал Тетерук.

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Также, по словам Тетерука, Волкер заверил, что США продолжат давление на Россию, чтобы та вывела свои войска с территории Украины.

В то же время, как пишет в Facebook нардеп от “Самопомочи” Ганна Гопко, нардепы во время встречи с Волкером обсудили закон о реинтеграции Донбасса и предоставление Украине оборонительного оружия.

Кроме того, Гопко передала спецпредставителю письмо родственников политзаключенных из Крыма и Донбасса.

ДС

Tags: Волкер, миротворцы, ООН

© Гуляй Поле

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