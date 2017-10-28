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Новости

Волкер одобрил украинский закон о деоккупации

"ДС"
28 октября 2017

Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером

Порошенко поблагодарил Волкера за усилия, направленные на восстановление мира и стабильности на Донбассе, и прекращение агрессии России против Украины.

Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, обсудили безопасность в регионе и отметили важность выполнения Минских соглашений, прежде всего в вопросах прекращения огня, а также вывода российской техники с оккупированного Донбасса.

Порошенко и Волкер обсудили обмен заложников на Донбассе и украинских политзаключенных в российских тюрьмах. Президент передал спецпосланнику обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с Россией.

Волкер высоко оценил принятие закона “О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”. По его словам, таким образом Украина дала четкий сигнал, подтверждающий настоящую преданность украинской стороны мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, во время встречи был обсужден график ближайших контактов и переговоров в “нормандском формате” и в рамках деятельности Курта Волкера.

ДС

Tags: Волкер, закон, Украина

© Гуляй Поле

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