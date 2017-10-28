Кто будет следующей жертвой покушения в Украине?

Покушение на Игоря Мосийчука и Виталия Бала порождает больше вопросов, чем ответов.

Произошедший недавно в Киеве теракт, в результате которого погибли два человека: охранник народного депутата Руслан Кушнир и случайный прохожий – Михаил Мормель. Серьезные ранения получили народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и случайно оказавшаяся в эпицентре событий Надежда Тарасенко. Теракт стал резонансным событием. Многие склоняются к версии, что за организацией этого покушения стоят российские спецслужбы. В тоже время совершенный теракт порождает массу вопросов, об этом на страницах «Деловой столицы» пишет Сетевой Оракул.

Версию о “руке Кремля” в якобы покушении на Игоря Мосийчука, мягко говоря, нельзя назвать стройной и логичной. Да, ФСБ, разумеется, выгодно дестабилизировать ситуацию в Украине. Однако Мосийчук точно не входит ни в первую, ни во вторую сотню перспективных мишеней, атаки на которых могли бы помочь добиться такого результата. Он имеет неоднозначную репутацию – достаточно вспомнить знаменитое видео, показанное предыдущим генпрокурором Виктором Шокиным прямо в зале заседаний Верховной Рады, где человек, очень похожий на Мосийчука, брал крупные суммы взяток. Словом, “руке Кремля” скорее выгодно, чтобы таких депутатов в украинском парламенте было побольше, нежели заниматься их отстрелом.

У политических убийств есть свой почерк. Объектами охоты становятся люди, имеющие вес во власти или лидеры общественного мнения, чья смерть обязательно вызовет громкий резонанс. Мосийчук – медиаперсонаж, накопитель лайков или дислайков в соцсетях, не более. Стоит взглянуть на жертв политических убийств в России или при участии российских спецслужб, чтобы понять – типаж Мосийчука или Семена Семенченко, или Егора Соболева, или Владимира Парасюка – не в их логике.

Вспомним несколько примеров громких политических убийств с кремлевским следом. Отравление Александра Литвиненко полонием многие считают местью ФСБ за переход на сторону “врага”. Другой случай – публичный аттентат 28 февраля 2016 г. Тогда в Москве убили Бориса Немцова. Он не был фигурой особо опасной для путинского режима, однако его смерть сломила реальное сопротивление Кремлю, а на первые роли вывела ручные проекты “Алексей Навальный” и “Ксения Собчак”. Исполнителями убийства Немцова назначили чеченцев. Как и в случае с убийством 7 октября 2006 г. известной журналистки Анны Политковской. Три года назад чеченцев, обвиненных в этом преступлении, окончательно отправили в тюрьму на длительные сроки, однако заказчиков так и не установили. В прессе были разные версии – от выгодной власти о “руке Бориса Березовского” до невыгодной – о дискредитации Березовского и чеченской эмиграции обвинениями в покушении на журналистов. Чеченская тень также прослеживается и в убийстве 9 июля 2004 г. редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова.

После покушения на Мосийчука, если оно таки было, в чем есть большие сомнения, тоже вспомнили о чеченцах. Дескать, помощницей нардепа значится Амина Окуева, на нее и ее мужа недавно было покушение, довольно странное. Однако тем, кто пугает кадыровскими ассасинами, надо, наконец, понять: мифологема “чеченцы виновны по определению” привнесена к нам из-за поребрика. Незачем превращать Украину в поле боя российских манипуляторов.

Так кто же может стать следующей мишенью ФСБ, исходя из парадигмы, что основной смысл подобной акции состоит в дестабилизации ситуации в Украине? Большинству народных депутатов и политиков без мандата, если и стоит беспокоиться о своей безопасности, то скорее из-за сомнительной бизнес-деятельности или участия в мутных лоббистских схемах. Скорее всего, в группе риска находятся те политики, которые заигрывают с Москвой, надеясь стать очередной “любимой женой” Путина. Кого-то из них вполне могут сделать овцой на заклание во время активной фазы очередной избирательной кампании, когда общество будет дополнительно наэлектризовано всевозможными публичными скандалами и вбросами компромата.

Сетевой Оракул, “Деловая Столица”