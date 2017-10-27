Собчак предложила провести новый референдум о статусе Крыма

Объявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила провести в аннексированном Крыму «новый независимый референдум» о статусе полуострова.
Об этом она 27 октября сообщила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.
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По словам Собчак, несмотря на то, что соседняя Россия нарушила международные обязательства, «в Крыму живут русские люди», и к ним нельзя относиться «как к субъектам геополитики». Тележурналистка также рассказала, что не намерена вести политическую агитацию на аннексированном полуострове.