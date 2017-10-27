123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Собчак предложила провести новый референдум о статусе Крыма

Крым.Реалии
27 октября 2017

Объявившая о намерении баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак предложила провести в аннексированном Крыму «новый независимый референдум» о статусе полуострова.

Об этом она 27 октября сообщила на встрече с журналистами и сторонниками в Екатеринбурге.

Дочь за отца не отвечает? Анатолий Собчак считал украинский Крым “нелепостью” (ВИДЕО)

По словам Собчак, несмотря на то, что соседняя Россия нарушила международные обязательства, «в Крыму живут русские люди», и к ним нельзя относиться «как к субъектам геополитики». Тележурналистка также рассказала, что не намерена вести политическую агитацию на аннексированном полуострове.

Крым.Реалии

Tags: крым, Ксения Собчак, Референдум

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены