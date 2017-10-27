В России испортились отношения власти и церкви

Наметилось явное охлаждение отношений между российскими властями и Московским патриархатом.

Отношения между Владимиром Путиным и патриархом Кириллом испортились. Произошло это за последние три года. По словам протодиакона Андрея Кураева, политик и религиозный деятель встречаются все реже. Патриарху Кириллу приходится подолгу сидеть в приемной президента, чего никогда не было с его предшественником Алексием II. Очевидно, что одной из причин этого охлаждения стали неудачи Московского патриархата в Украине.

«Одна из причин, как полагают мои информаторы, – это то, что по Украине патриархия предоставляла в администрацию не вполне адекватную информацию. Уверяли, что дескать «русская весна» победит в Новороссии, что украинские братья наши только и ждут возможности, чтобы сбросить ярмо бандеровское и европейское, что с крестным ходом пройдём без всякого сопротивления по Донецку и Харькову, но как-то не получилось», – отметил Андрей Кураев, комментируя для «Sobesednik.ru» охлаждение отношений между президентом и патриархом.

В тоже время было опубликовано видео, где Владимир Путин дважды отталкивает от себя патриарха Кирилла, пытающегося взять его под локоть. Многие эксперты полагают, что это явный показатель испорченных отношений между Владимиром Путиным и патриархом Кириллом.

Протодиакон не взялся предсказать, как будут развиваться отношения Путина и патриарха в ближайшее время. Однако из его предположения следует, что ситуация может повернуться не в лучшую сторону для патриарха Кирилла.

«Если рейтинг патриарха в оценке политологов, которым доверяет президент, станет слишком низким, заведомо ниже рейтинга самого президента, то в этом случае их тесный союз будет фактором, который потянет вниз степень популярности президента. Тогда, наверное, могут быть предприняты какие-то шаги», – сказал Кураев.

“Гуляй Поле”