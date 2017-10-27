Мустафа Джемилев: Освобождение Чийгоза и Умерова – начало деоккупации Крыма

Возвращение в Украину лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахмета Чийгоза будет началом освобождения Крыма

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

“Спасибо тем, кто поддерживал их (Умерова и Чийгоза, – ред.) и ходил на судебные заседания. Надеюсь, что мы и дальше будем освобождать наших других политзаключенных. Мы на этом не будем останавливаться. Это будет началом освобождения Крыма”, – отметил Джемилев.

Напомним, 25 октября Чийгоза и Умерова, незаконно осужденных в оккупированном Крыму, Россия выдала Турции.

Освобожденные заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтемом Чийгоз сегодня встретятся с президентом Украины Петром Порошенко.

“24 канал”