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Новости

Россия озаботилась безопасностью западных границ

"Украинская Правда"
27 октября 2017

Военное ведомство России пугает растущее число учений армий стран НАТО на границе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Прибалтике и Польше развернуты многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тысяч военных
Об этом он заявил в пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ, передает агентство “Украинская Правда“.

По словам Шойгу, военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

“Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению”, – сказал он .

По его словам, в Прибалтике и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тысяч военных.

“В Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации Сухопутных войск США. Также в странах Восточной Европы ведутся работы по развертыванию элементов системы ПРО США”, – добавил Шойгу.

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“Он заверил ,что растут “интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран – членов блока вблизи наших границ”.
“Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений”, – заявил Шойгу.

Как известно, с 14 по 20 сентября проходили российско-белорусские военные учения “Запад-2017” .
Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.

Однако позже Североатлантический альянс обвинил Россию во введении в заблуждение НАТО масштабом своих военных учений “Запад-2017” и в нарушении правил, направленных на уменьшение напряженности между Москвой и западными странами.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявил, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси “Запад-2017” похожи на подготовку к большой войне.

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что учения “Запад-2017” нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих “на случай войны”.

Украинская Правда

Tags: военные учения, западные границы, НАТО, Россия

© Гуляй Поле

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