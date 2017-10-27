СБУ подозревает экс-депутатов Горсовета Севастополя в госизмене

В отношении двух бывших депутатов Севастопольского городского совета Службой безопасности Украины начато специальное досудебное расследование.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила пресс-служба СБУ.

«Двое депутатов шестого созыва, избранные на очередных выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию и другие законы Украины. Они, зная, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, проголосовали за «независимость» полуострова, создание так называемой «Республики Крым» и за переименование городского совета в «Законодательное собрание города Севастополь», чем нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины», − сказано в сообщении спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что действия крымских депутатов квалифицированы по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В интересах следствия имена подозреваемых не называются. Известно только, что в настоящее время они проживают на территории оккупированного Крыма.

СБУ