Путин поигрывает «ядерной дубинкой»

В России, как и в Северной Корее, проводят испытания баллистических ракет.

Президент России Владимир Путин вечером 26 октября 2017 года принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует “Деловая Столица“.

“Отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ”, – сказал Песков.

При этом Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

В рамках тренировки с космодрома Плесецк боевой расчет РВСН запустил межконтинентальную баллистическую ракету “Тополь” по полигону Кура.

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, обстреляли крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны отметили, что учения прошли успешно.

Ранее сообщалось, Северная Корея провела учения по нанесению возможного удара по американским военным базам в Японии. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал запуск четырех ракет.

“Деловая Столица“