123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Путин поигрывает «ядерной дубинкой»

"Деловая Столица"
27 октября 2017

В России, как и в Северной Корее, проводят испытания баллистических ракет.

Президент России Владимир Путин вечером 26 октября 2017 года принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует “Деловая Столица“.

Отрабатывалось взаимодействие РВСН (Ракетные войска стратегического назначения), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ”, – сказал Песков.

При этом Путин произвел пуск четырех баллистических ракет.

В рамках тренировки с космодрома Плесецк боевой расчет РВСН запустил межконтинентальную баллистическую ракету “Тополь” по полигону Кура.

Верхом на бомбе. К чему приведут ядерные игры Путина

Также атомная подводная лодка Тихоокеанского флота выпустила две баллистические ракеты из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а из акватории Баренцева моря атомная подлодка Северного флота запустила баллистическую ракету по полигону Кура.

Самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс, Шайковка, обстреляли крылатыми ракетами наземные цели на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

В Минобороны отметили, что учения прошли успешно.

Ранее сообщалось, Северная Корея провела учения по нанесению возможного удара по американским военным базам в Японии. При этом лидер КНДР Ким Чен Ын лично проинспектировал запуск четырех ракет.

Деловая Столица

Tags: Владимир Путин, пуски ракет, РВСН, ядерное оружие

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены