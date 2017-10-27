Татарский язык под запретом в Татарстане?

После реплики Владимира Путина об изучение языков в школах, в Татарстане сложилась кризисная ситуация с преподаванием татарского языка.
Президент Татарстана Рустам Минниханов 26 октября 2017 года впервые дал развернутую оценку «языковой проблеме», которая обострилась после высказывания Владимира Путина о недопустимости принуждения к изучению неродных языков. Едва ли не вся первая часть сессии Госсовета Республики Татарстан (РТ) была сегодня посвящена теме языков, при этом вопрос так и не включили в повестку дня сессии. Корреспондент издания «Казанский Репортер» Антон Райхштат стал свидетелем того, как парламент снова стал местом для дискуссий и узнал, когда же Госсовет РТ рассмотрит вопрос по существу.
Неопределенность и растерянность в Госсовете РТ
Тема изучения татарского языка сегодня не была заявлена в повестке дня Госсовета, однако еще накануне стало понятно – этот вопрос обойти депутатам не удастся. Спикер республиканского парламента откровенно заявил, что не оставит эту тему без комментариев. Вопросы языков – на разных языках – обсуждали и сегодня в кулуарах перед началом заседания.
Дискуссия быстро переместилась из коридоров в зал заседаний. Первым предложение включить в повестку дня вопрос о преподавании и изучении татарского и языков внес глава комитета по культуре науке, образованию и национальным вопросам Разиль Валеев. Следом высказались еще шесть депутатов. Одними из самых эмоциональных оказались депутаты-учителя Татьяна Воропаева и Ирина Бакова. Лейтмотив практически всех выступлений – неопределенность и растерянность.
– Как сегодня оценить ситуацию, когда около 1 500 учителей остаются в напряженной ситуации? Как сегодня, среди года, прервать нагрузку, которая была определена? – недоумевает Татьяна Воропаева. – Учитель рассчитал свои возможности, не такая уж большая заработная плата. Он и по кредитам распланировал. А как быть с учителем, который сегодня мечется из стороны в сторону и не понимает, куда ему примкнуть? То ли уходить из школы, то ли перепрофилироваться. Я прошу министра образования обязательно дать сегодня разъяснение по этому поводу. Я считаю, что это нужно было сделать уже давно, как только вспыхнула искра, не нужно из нее делать пламя. Сегодня ситуация очень серьезная, и мы должны дать ей оценку и сделать скорейшие выводы. Прошу министра дать сегодня ответ.
– Я не могу сегодня промолчать, потому, что я как директор школы выражаю боль и свою, и боль коллег, что мы два месяца находимся самостоятельно наедине с этой проблемой. Какой был повод, чтобы коренным образом в течение недели изменить полностью все то, что у нас сложилось в образовательных организациях на протяжении многих лет? – взяла слово другой педагог от депутатов, директор 102-й гимназии Ирина Бакова. – Мы в течение недели провели родительские собрания, изменили учебный план и сейчас должны ввести его в действия с 7-го ноября! В течение осенних каникул, а это неделя, мы должны изменить образовательную программу, рабочие программы педагогов русского и татарского языков. Должны изменить нагрузку. Если в школе 2-3 учителя татарского языка, может быть, выход найти можно. А когда их от 15 до 20, как бывает в больших школах? Сейчас непонятная ситуация в плане финансирования.
– Я не знаю, какое ведомство должно выступить по этому вопросу, – продолжила Бакова. – Мы просто оказались брошенными, мы просто брошены все эти два месяца. У нас масса родителей, масса детей, кроме этого мы работодатели, и трудовое законодательство никто не отменял. Я понимаю, были нарушения, но почему настолько кардинально, за неделю это нужно было сделать?
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До 22 часов учителям звонят из прокуратуры
Как отметил Фарид Мухаметшин, «давно не было, чтобы депутаты высказывались с такой болью». Вице-спикер Госсовета Римма Ратникова также выступила «с дрожью в голосе». И снова – о том, что пока еще ничего не решено, а у языковой проблемы уже есть конкретные пострадавшие – учителя.
– В прошлую пятницу в Кукморе я выступала на парламентском уроке. 25 директоров школ с огромной тревогой рассказали, что до 22 часов ночи им звонят из прокуратуры. Не только предупреждают, но и пугают административными и даже уголовными делами. Немало обращений поступает и от директоров казанских школ, районов республики, от родителей и родственников. В школах республики идет прокурорская проверка. Директоров вызывают в прокуратуру, требуют изменить учебную программу, дают шаблоны – каким должно быть расписание. Требуют убрать предмет «татарский язык» и заменить его на «родной язык», что, как вы понимаете, далеко не одно и то же. Начались родительские собрания, на которых детей должны поделить по национальностям. Лучшего способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь. Как можно изменить учебный план в процессе учебного года?
Ратникова напомнила, что в законе об образовании РФ статья 13, пункт 10 гласит: «федеральные государственные органы, органы госвласти и субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования не вправе изменять учебный план и календарный график организации, осуществляющей образовательную деятельность». Кроме того, есть приказ самого Минобрнауки №1601 от 22 декабря 2014 года, где также говорится о том, что объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года не может быть изменен по инициативе работодателя в сторону ее снижения
– На каком основании передовая, всегда демонстрирующая успехи, система образования РТ ломается в ходе первой четверти? Есть ли для этого достаточные законные основания? Каковы претензии прокуратуры к нашим законам? Уважаемый Илдус Саидович, ведь вы подтверждали ни раз, что претензии к языковому законодательству у вас нет. Или это прокуроры на местах позволяют себе такие бесчеловечные перегибы? Как директорам школ исполнять закон о равноправных государственных языках, являвшейся неотъемлемой частью единого правового поля страны. Эти законы никем не оспорены, не отменены. И в том же время как соответствовать федеральным образовательным стандартам, в которых нет механизма преподавания государственных языков республик РФ.
Все выступления заканчивались вопросами. Риторическими и конкретными. Учителя, в частности, требовали призвать к ответу прокурора республики Илдуса Нафикова. Слово в защиту надзорного ведомства взял Николай Рыбушкин.
– Здесь, я считаю, необоснованные нападки на прокуратуру. Она выполняет свои обязанности, она наблюдает за законом. Хотелось бы, чтобы поосторожнее в адрес прокуратуры бросали обвинения. Надо выяснить – где мы допустили ошибку и кто в этом виноват. Поэтому я бы хотел и прокуратуру послушать и минобраз. Почему наш закон не работает? Как получилось так, что в нашем законе об образовании об обязательном изучении нет ни слова?! Кто в этом виноват? Прокурор? Или министр? Энгель то причем здесь? Кто это просмотрел? Вопрос ко всем, уважаемые коллеги!
– Николай Николаевич, не заводитесь, все понятно, – пытался было остудить депутата спикер парламента.
– Я не завожусь. Это первое. Второе: в чем же мы допустили ошибку, почему наш закон не работает? Может быть, действительно наш закон нужно привести в соответствие с нынешними требованиями. Почему-то об этом никто не говорит. Да, это нужно делать в соответствии с требованиями, которые перед нами ставит жизнь сегодня. Когда подменяется свобода выбора административной обязанностью, это ни к чему не хорошему не приводит. Это приводит к тому, что выходят толпы с одной стороны и с другой стороны. Никто не против изучения государственных языков, но давайте посмотрим методику. Правильно ли мы подходим к обучению. Правильные ли эти шесть часов, шесть уроков в неделю в начальных классах? Давайте с этим разберемся.
– Вечный вопрос: кто виноват и что делать? – риторически отреагировал на речь Рыбушкина Фарид Мухаметшин (прим. председатель Госсовета РТ).
– А что мы крайней делаем прокуратуру и Министерство образования? А мы-то где? Мы что, в этом не виноваты? А исполнительная власть не виновата в том, что она исказила наш закон?
– Николай Николаевич, не виновата! Поскольку весной прокурор РТ говорил, что нарушений в законе об образовании, противоречащих федеральному законодательству, в Татарстане нет! Это на самом деле так. Появились стандарты, вот со стандартами надо разбираться, – парировал Фарид Мухаметшин.
– Николай Николаевич, вы сказали, что об обязательном изучении в законе ни слова нет. Послушайте, ни в одном законе РФ и в конституции нет фразы о добровольном изучении языков. Ни в одном законе! – включился в спор Разиль Валеев.
Президент говорит
Президент республики Рустам Минниханов все это время не ввязывался в диспут. Глава республики вообще до сегодняшнего дня не давал развернутую публичную оценку происходящему в сфере образования, так что когда президент заговорил, парламентарии буквально ловили каждое его слово.
«Мы зашли чересчур далеко. Мы вернулись в 90-е годы. Как можно было сделать так, чтобы общество разделить, когда у нас никаких вопросов по межнациональным отношениям не было?! Наверное, эта тема имела место, ее нужно было рассмотреть, но не в той форме.
После того, как появился такой документ, мы создали рабочую группу, правительство и сегодня работает. Мы работали вместе с прокуратурой и отстаивали, доказывали.
Я считаю, что эту работу нужно было довести до конца. Нам нужно время, чтобы мы с Министерством образования России эту работу довели до конца. Но, к сожалению, здесь «виноватыми» оказались директора школ. Это совершенно неправильно. Вина есть, как сказал Рыбушкин, есть у всех нас.
К сожалению, Министерство образования РФ не отреагировало, но сейчас у нас идет диалог. Нельзя трактовать всем, как вздумается. Как государственный язык может быть добровольным? Нигде нет такого. Я согласен, нам нужно работать над методикой, над количеством часов. И эту работу мы ведем.
Если кто-то хочет сказать, что президент РТ не реагирует… Сейчас уже оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Илдус Саидович (прим. прокурор РТ), я обращаюсь к вам. Обращайтесь ко мне, к Мухаметшину. Но зачем терроризировать директоров школ? К директорам школ так относиться нельзя. Завтра я с ними должен организовать выборы. В преддверии выборов разве можно такие вещи делать?
Я очень прошу сегодня не нагнетать ситуацию, она и так… Нам надо выдержать этот путь, завершить до конца. Главное – обеспечить стабильность, чтобы не было раздрая. Ну как можно класс разделять на татар и русских? Это неприемлемо! Я думаю, у нас в ближайшее время будет что сказать».
«Какая необходимость в течение учебного года, наскоком все менять? Это аморально!»
После выступления президента слово взял Минтимер Шаймиев. Госсоветник поддержал Рустама Минниханова в этом вопросе и высказал важное пожелание.
– 25-летие Конституции Татарстана в этом году. На будущий год 25 лет российской Конституции. В той и другой безупречно написано соответствующие статьи. Мы, соблюдая эти статьи, 25 лет работали. Какая необходимость в течение учебного года, наскоком все менять? Это аморально! Пожелание такое – в течение этого учебного года продолжать работу, которая сейчас ведется. Я думаю, она выйдет на определенный конструктив. Всегда договаривались. И мы должны к августовскому совещанию наступающего года доложить о стандартах и о том, как дальше действовать. Сейчас что-либо менять просто невозможно. 25 лет работали и вдруг в течение учебного года взяться за разрушение. Что случилось? И что случится за несколько дней?
Казалось, после речей семи депутатов спикера и двух президентов за трибуну точно должен встать министр образования Энгель Фаттахов и прокурор республики Илдус Нафиков, однако вопросы, которые обозначили парламентарии, так и остались открытыми. По мнению Фарида Мухаметшина, ни министр, ни прокурор пока не готовы обстоятельно ответить на все вопросы и предложил дать им тайм-аут. А уже включенный в повестку дня вопрос перенести на следующее заседание сессии. Когда она состоится, пока не известно. Ее дату обещали объявить позже. Депутаты проголосовали единогласно.
– Этот вопрос затрагивает каждую семью, каждую школу, каждого ребенка. И сегодня, к несчастью, раскалывает нашу республику. По национальному признаку, но языковому. Мы должны с вами глубоко рассмотреть этот вопрос. Думаю, что уходить от этой проблемы парламент не может, пояснил Фарид Мухаметшин. – Я обращаюсь к прокурору: пока идут согласительные процедуры – наверняка мы договоримся, в этом вопросе невозможно не договориться.
Что отвечать депутатам на встречах с избирателями и стало ли им от этого менее тревожно – неизвестно. Если вслушаться в речи выступающих, очевидно чувствуется их беспокойство по этому поводу. Впрочем, в перерыве журналистам удалось-таки увидеть человека, источающего оптимизм. Им оказался Минтимер Шаймиев:
– Какая была обстановка в 90-е… Если уж мы тогда нашли решение острейших вопросов, сохранили страну, я думаю, что хватит у нас разума. Почему это делают сейчас, когда идет урок? Во время урока нас учили, чтобы была дисциплина. Вот такая же дисциплина должна быть в решении этого вопроса. Без политизации работников образования, детей. Спокойно, в кабинетах рассматривая эти вопросы. Вопросы есть, есть. Никто же этого не отрицает. Ну как их может не быть за 25 лет? Легких путей нет, – улыбнувшись, удалился от телекамер Минтимер Шаймиев.
Антон Райхштат, “Казанский Репортер“