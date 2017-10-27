ООН призвали найти способы заставить Россию выполнять решения Международного суда

Россия не выполняет решения Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в Крыму. ООН должна найти способ заставить РФ выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние и нарушение обязательств по договору, а также обязанностей, установленных международным правом. Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения», − сказал дипломат.

«Как мы видим, за шесть месяцев Российская Федерация до сих пор игнорирует свой долг выполнять все элементы распоряжение Суда», – подытожил Ельченко.

Напомним, 16 января 2016 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных Конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

19 апреля Международный Суд ООН принял решение в пользу Украины по иску против России. Так, Суд согласился принять предупредительные меры в отношении РФ из-за нарушения ею Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а именно: обязал Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса в Крыму и в России, воздержаться от новых запретов на возможности крымских татар сохранять свои представительные институции; обеспечить доступность образования на украинском и крымскотатарском языках.

«Укринформ»