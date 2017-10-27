США настаивают на отстранении РФ от Олимпиады

Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США Тайгер Шоу призвал Международный олимпийский комитет (МОК) не пустить сборную России на Олимпиаду 2018.

По мнению чиновника, допуск к соревнованиям могут получить только спортсмены, которые доказали свою непричастность к допингу.

“Нельзя позволить выступать стране, более 1000 спортсменов которой годами нарушали антидопинговые правила, и это было доказано. Какого черта мы делаем?! Спортсмены должны выступить с протестом. Нужно выбросить русских как сборную и позволить им выступать под нейтральным флагом, если они докажут свою чистоту”, – заявил чиновник.

Depo.Сектор