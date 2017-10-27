Штайнмайер уже не тот. Как президент ФРГ разочаровал РФ

Выборы закончились. Штайнмайер сменил костюм друга на костюм президента европейской страны.

Российский истеблишмент и пресса ожидаемо были в восторге от нового визита Франка-Вальтера Штайнмайера, но уже в качестве президента. Только вот, как ни радовались в Москве вниманию европейского высокопоставленного чиновника и как Штайнмайер ни старался сохранить дружелюбие, его приезд, а точнее, то, что он сказал в ходе визита, явно не вписывается в российскую категорию “победы”.

Президент Германии прибыл якобы ради передачи московского евангелическо-лютеранского кафедрального собора Святых Петра и Павла в собственность лютеранской церкви в честь 500-летия Реформации. В памяти всплывает посещение Владимиром Путиным в Париже и открытие местного православного “духовного” центра. Только тогда Франсуа Олланд отказался встречаться с президентом РФ. Потому на этом аналогия заканчивается. Путин не может позволить себе такую роскошь, как дать от ворот поворот президенту одной из ведущих (если не главенствующей) стран Европы. Даже учитывая, что в интервью “Коммерсанту” Штайнмайер наговорил много чего неприятного, а по итогам встречи повторил ряд тезисов.

Для затравки бывший министр иностранных дел и один из фронтменов Социал-демократической партии Германии традиционно заверил, что Берлин очень хочет наладить диалог с Москвой, вывести отношения хотя бы к минимальному доверию. А затем дал россиянам рецепт этого улучшения отношений. По словам Штайнмайера, Донбасс остается камнем преткновения для РФ и Германии. Президент ФРГ не преминул заметить, что немцы также не признали и не признают аннексию Крыма.

“В моей прошлой политической жизни на посту министра иностранных дел Германии я уделил много времени достижению и реализации минских договоренностей. Я и сегодня не принадлежу к числу тех, кто каждый день возвещает об их близком конце. Наоборот, вопрос в том, что было бы сейчас, если бы не было минских договоренностей”, — заметил Штайнмайер.

То есть посыл ясен: хотите дружбы с Европой и Германией — вот, собственно, дорожная карта. И ее первым пунктом немецкий президент назвал миротворческую миссию ООН на Донбассе. Без каких-либо оговорок, которые могли бы быть расценены Москвой как прямая поддержка ее инициатив. Нет, герр Штайнмайер заявил, что компромисс в виде “голубых касок” в ОРДЛО должен осуществляться по предложениям Киева. Фактически президент ФРГ приехал в Москву с консолидированной позицией Европы по украинскому вопросу, а также по ряду других.

Не было никакой демонстрации поддержки Москвы, критики антироссийской политики Брюсселя, призывов отменить санкции. Напротив, Штайнмайер в лоб сказал россиянам о существующем в Европе ощущении непредсказуемости действий России: дескать, как цивилизованной демократической стране вам бы с удовольствием подавали руку, но вы таковой не являетесь и всех уже достали.

Поэтому он выразил недовольство российским законом об “иностранных агентах”, препятствием работе правозащитных организаций и в целом картиной с нарушением прав человека. В этом контексте встреча президента Германии с сотрудниками правозащитного центра “Мемориал”, получившего статус иностранного агента, так как он получает финансирование из США и занимается политической деятельностью, — пощечина руководству РФ.

А отвечая на вопрос, касающийся дружбы Кремля с правопопулистами в Германии, той же “Альтернативой для Германии” (читай — со всеми такими “друзьями” Путина в Европе), Штайнмайер был предельно виртуозен в формулировках, но дал понять, что Москве лучше отказаться от контактов с маргиналами вроде АдГ или Pegida и делать ставку на надежных партнеров с более разумным подходом к политике: “На тех, кто не требует подвести черту под историей, а понимает европейское наследие и совместную историю как наказ всем нам”.

У Штайнмайера есть свои причины грозить пальцем Кремлю за контакты с евроскептиками, поскольку его эсдеки также топтались на электоральном поле критиков миграционной политики канцлера. Прошедшие выборы были триумфом для партии Ангелы Меркель, хотя СДПГ явно рассчитывала сбросить ее с трона. И поначалу, особенно с включением в кампанию Мартина Шульца, шанс был. А в результате ХДС/ХСС победила, да еще и АдГ получила неплохой результат, тем самым отобрав у эсдеков часть голосов. Это если не учитывать, что такие партии и организации раскачивают обстановку, что эсдекам, которые занимают высокие посты в стране, не нужно.

Если говорить об обидах немцев на Россию, то нельзя пройти мимо скандала с турбинами в Крыму. В Москве президент ФРГ открыто стал на сторону “родной” компании Siemens: “Был нарушен действующий договор и тем самым подорвано доверие инвесторов относительно преданности российских партнеров своим договорным обязательствам”. Штайнмайер подчеркнул, что Россия нарушила международное законодательство и в аннексированном Крыму немецкий бизнес работать не будет. “Случай с компанией Siemens особенно щекотлив, потому что, по-видимому, со стороны российских партнеров были обещания, которые в итоге не были выполнены. Этот факт нарушил взаимное доверие”, — сказал он.

Взаимное доверие… Президент ФРГ сказал “А” и не постеснялся сказать “Б”. В частности, он заявил, что германо-российские отношения начали ухудшаться далеко не в 2014 г. после введения санкций. Отчуждение, по словам Штайнмайера, началось еще лет 15 назад. То есть это прямой намек на то, что все беды начались даже не с мюнхенской речи Путина 2007 г., а раньше — в период, когда Владимир Владимирович начал активно укреплять свой имидж сильного лидера.

Тут нельзя не отметить, что немецкий политик отказался метать камни в огород Вашингтона, комментируя пассажи о том, что, мол, политика США также непредсказуема, как и РФ. По словам Штайнмайера, отношения Москвы и Вашингтона в корне отличаются от отношений России и ЕС: в первом случае ядерные страны играют в большую политику, во втором есть географические соседи с общим прошлым. И сегодня между ЕС и РФ существует напряженность, а до нормальных отношений далеко. В этом контексте читается четкий посыл Кремлю: хватит винить во всех проблемах Украину, Европу и Америку, поскольку сами заварили эту кашу, когда пустили к власти Путина.

Необычная откровенность, пусть и завуалированная тоннами дипломатической прозы, человека с четвертьвековым опытом в политике. И учитывая к тому же некогда теплые высказывания Штайнмайера о диалоге с Россией. Однако столь ли уж она необычна? Вряд ли. Выборы в Германии закончились, идет тяжелый процесс внутриполитических переговоров, а Штайнмайер теперь говорит как президент, а не представитель эсдеков. Сам же визит в Москву стоит расценивать как подготовку почвы к третьему раунду переговоров Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером. В некотором роде президент выступил в роли голубя мира, посулив примирение, но в то же время показал, что нет смысла Москве грезить о различиях позиции Европы и США.

Владислав Гирман, “Деловая столица”