Россия-тормоз ООН. Опыт Лиги Наций

Россия 24 октября ветировала резолюцию Совета безопасности ООН о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии, который заканчивается в середине ноября этого года. США этот шаг назвали еще одним подтверждением того, что Москва встала на сторону “диктаторов и террористов” и что ее “не волнует прекращение применения химического оружия в мире”. Какие последствия у этого решения Москвы?

Факт блокирования резолюции Совбеза ООН о применении химического оружия в Сирии говорит о том, что ООН должна быть реформирована, включая полномочия как самого Совбеза, так и его членов. Я считаю, что страны, которые превратились в открыто фашистский режим, как Россия, не должны иметь права брать в заложники весь мир, в том числе при помощи своих действий или бездействия в Совете безопасности ООН. Соответственно, пока эта организация не будет преобразована нужным образом, будет то же самое. Россия де-факто перестала быть государством и превратилась в международного бандита.

Если у нее де-юре есть право наложить вето на резолюцию ООН по поводу создания международного трибунала по “Боингу” MH17, на резолюцию по расследованию химических атак в Сирии, если мы имеем дело с государством-бандитом, которое пользуется этим правом, мы можем или смириться с этим, или что-то делать. А для характеристики международной репутации России и понимания, достигнуто ли уже дно, подходит разве что выражение “снизу снова постучали”.

У меня нет никаких соображений по поводу того, кто же все-таки стоит за химическими атаками – это должна установить расследовательская группа под эгидой ООН. Но, как бы там ни было, я не считаю, что химические атаки, совершенные режимом Асада, или химические атаки, совершенные потенциально режимом Путина, очень сильно отличаются друг от друга – по той простой причине, что режим Асада спасаем режимом Путина. Ответственность за спасение режима Асада точно такая же, практически при любых результатах расследования химических атак. Спасая режим Асада, Путин точно так же ответственен за то, что делает режим Асада, если атаки были произведены им.

Думаю, что ООН точно подлежит реформированию. В истории уже был прецедент, когда Россию вышвырнули из подобной организации. За войну 1939-1940-х годов, развязанную Сталиным против Финляндии, когда СССР аннексировал очень большую часть финской территории, Советский Союз тогда исключили из Лиги Наций, организации-предшественницы ООН. Сейчас нужно каким-то образом сделать так, чтобы государство, захваченное бандитами, не пользовалось привилегиями постоянного члена Совета безопасности ООН. На самом деле, это еще раз говорит о дополнительных преступлениях режима Путина. Вместо того, чтобы ответственно себя вести в качестве одного из мировых лидеров, РФ в лице путинской ОПГ совершает международные и военные преступления, если говорить об известных событиях последних как минимум девяти лет, включая агрессию против Грузии, вопиющую агрессию против Украины и сбитый гражданский “Боинг”. Это не поведение ответственного постоянного члена Совета безопасности ООН.

Слава Рабинович, “Апостроф”