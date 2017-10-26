Захарова приписала достижения в науке и промышленности Украины русскоязычным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмущена, что Украина договорилась со своими западными соседями по вопросам образования на языках нацменьшинств.

В МИД РФ заявили, что науку и промышленность в Украине создали русскоязычные и потребовали реакции Европейского Союза на «дискриминацию» русского языка. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности, Захарова возмущена, что Украина договорилась со своими западными соседями по вопросам образования на языках нацменьшинств.

«Киевский режим пытается сделать вид, что ничего страшного не произошло, и обещает Варшаве, Бухаресту, Будапешту, Софии и другим столицам, что образованию на их языках ничего не грозит. Тогда у нас вопрос: а кому тогда грозит? Против кого написаны и внедряются все эти нововведения?» – сказала она.

По ее словам, новый закон об образовании в Украине коснется только русского языка. Захарова заявила, что европейские коллеги посмеиваются над Москвой, когда «мы заводим речь о националистическом влиянии, которое возрастает в Украине».

Она требует реакции от европейских стран в связи с «дискриминацией» русского языка, который распространен в Украине «не искусственно, не путем внедрения туда людей, не путем их переселения». «Эти там люди там жили исторически, из поколения в поколение. Эти люди инвестировали в эту страну, в Украину, материально, финансово, культурно. Наука, промышленность создавалась людьми, которые говорят на русском языке», – сказал Захарова.

По ее мнению, сейчас русский язык «вытравливается с территории Украины одним конкретным политическим режимом, за которым стоят люди, вышедшие на улицы под националистическими лозунгами». «Идет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины», – сказала Захарова. При этом она упомянула закон, позволяющий запрещать показ в Украине российских фильмов и сериалов, посвященных российским силовикам.

Также Захарова недовольна украинским законом о языковых квотах на украинском телевидении, ограничении на ввоз в Украину российских книг антиукраинского содержания, изменениями в порядок гастролей в Украине российских исполнителей и появлением «черных списков» артистов, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

При этом она заявила, что не знает критериев, по которым в этот список попадают российские исполнители, в частности, посещение оккупированного Крыма и Донбасса.

Кроме того, среди претензий представителя МИД РФ – запрет для российских СМИ аккредитоваться при органах государственной власти Украины. Захарова заявила, что Украина «скатывается в полицейское государство», где не защищают права человека.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы. 28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение о законе будет готов к декабрю. 19 октября министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что украинская сторона обязалась не менять модель обучения в венгерских школах до получения заключения Венецианской комиссии по поводу закона «Об образовании» и наработки общей модели обучения в венгерских школах.

УНИАН