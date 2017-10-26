В Кыргызстане будут официально праздновать День восстания против России

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о переименовании Дня Октябрьской революции в День истории и памяти предков – теперь 7 и 8 ноября в стране будут вспоминать события 1916 года, когда произошло восстание против Российской империи.

Текст указа был опубликован на сайте главы Кыргызстана.

В документе подчеркивается, что киргизский народ всю свою трехтысячелетнюю историю стремился к независимости.

“Стремление народа к свободе было основной движущей силой событий 1916 года. Жестокое подавление восстания царскими карателями, многочисленные случаи кровавой расправы над мирными жителями и их вынужденное бегство на чужбину поставило народ Кыргызстана на грань выживания. Согласно архивным данным, самые драматичные события и наибольшие человеческие жертвы во время “Үркүна” относятся к осеннему периоду 1916 года”, – говорится в указе.

Также подчеркивается, что в 2016 году, отметив 100-летие национально-освободительного восстания, народ Кыргызстана “исполнил священный долг перед памятью предков”. Напомним, в августе 2016-го в Кыргызстане прошел поддержанный Атамбаевым автопробег, посвященный столетию восстания против России. Колонна автомобилей проследовала по Чуйской и Иссык-Кульской областям.

Как известно, восстание 1916 года в Средней Азии, в том числе и на территории современного Кыргызстана, началось после указа о привлечении на тыловые работы мужского населения региона. Сначала беспорядки вспыхнули в июле в городе Ходженте Самаркандской области и охватили практически всю Среднюю Азию и Казахстан. Протестующие совершали нападения на русские поселения, убивая мирных жителей. Подавление мятежа также вызвало жертвы среди населения края, вынудив многих представителей народов региона бежать за пределы Российской империи.

“ДС“