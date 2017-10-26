Москва угрожает Дели начать дружить с Пакистаном

Индия отказывается от российского вооружения. Москва угрожает расширить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном.

Индийская сторона собирается свернуть военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией. В таком случае ответным шагом России может стать расширение военно-технического сотрудничества с Пакистаном.

Об этом заявил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, комментируя для «Газета.ru» информацию сворачивание российско-индийского сотрудничества.

«Россия имеет полное право относиться к Нью-Дели не как к приоритетному стратегическому партнеру в регионе, а как к обычному, ординарному партнеру в сфере ВТС», – подчеркнул Макиенко.

Очевиден становится и выбор другого партнера в военно-техническом сотрудничестве в данном регионе. Им становится Пакистан.

«А это может означать только одно — активизацию военно-технического сотрудничества России с основным геополитическим соперником Индии Пакистаном», – добавил Макеенко.

Напомним, что «Гуляй Поле» писало о заинтересованности Москвы в интенсификации подобного сотрудничества с Исламабадом. С тактико-техническими характеристиками советского–российского оружия пакистанцы ознакомились еще во время войны в Афганистане. Были даже заключены ряд договоров на поставки стрелкового оружия и нескольких вертолетов для пакистанской армии.

«Москва запугивает Исламабад тем, куда уйдут из Сирии несколько тысяч граждан РФ, которые сейчас состоят на службе ИГИЛ. Эти формирования, которые подозрительно легко заполучили в Сирии буквально горы российского трофейного оружия, обязательно скоро нагрянут на границу Пакистана и Афганистана, о чем уже во всю говорят российские «эксперты» всех мастей», – отмечает в своем комментарии для «Гуляй Поля», эксперт по вопросам военно-технического сотрудничества Наталья Соколова.

Наталья Соколова так же подчеркивает, что в военно-технической промышленности и в атомной энергетике Россия «вчистую» проигрывает конкуренцию Китаю на пакистанском рынке вооружений.

“Гуляй Поле”