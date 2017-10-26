Украина передала в ЕСПЧ новые документы по иску против РФ

Украина в рамках дела против России подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пакет новых документов относительно событий на Донбассе в 2014 году, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

“Я впервые это озвучиваю, но несколько дней назад по второму делу (дело Донбасса, а именно – похищение детей-сирот и вывоз их в РФ) мы подали большую юридическую позицию (то есть, это было обязательство страны как заявителя) более чем с сотней показаний свидетелей. Тем самым мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями на Донбассе в 2014 году. У России практически нет весомых аргументов и фактов, чтобы эту информацию опровергнуть”, – заявил глава Минюста в эфире телеканала NewsOne.

П.Петренко напомнил, что по первому делу “Украина против России” по захвату Крыма украинская сторона подала. ЕСПЧ принял юридическую позицию с показаниям 50 свидетелей и большого количества документов и видеоматериалов. “Сейчас мы ожидаем от суда процессуальный график, когда буду слушания, когда будет допрос свидетелей, когда будет решение”, – отметил министр.

Кроме того, глава Минюста рассказал, что все компании, получающие проценты от строительства Керченского моста, попадут под международные санкции.

“Все факты и обстоятельства по Керченскому мосту будут использованы не только в делах, которые касаются Европейского суда по правам человека, но и в других делах, например, в Международном суде ООН. Плюс это весомый аргумент для санкций. Все компании, которые получают хотя бы копейку от строительства этого моста, являются потенциальными клиентами для международных санкций”, – резюмировал П.Петренко.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июня 2017 года Украина подала пять исков к РФ в ЕСПЧ относительно событий в Крыму и на востоке страны и подготовила документы по шестому иску.

Интерфакс.Украина