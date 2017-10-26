В пятый раз пенсионные накопления будут заморожены

В среду, 25 октября, Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому пенсионные накопления россиян будут заморожены вплоть до 2020 года.

Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента правительством в конце сентября.

В документе отмечается, что продление заморозки пенсионных накоплений «не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», но позволит уменьшить бюджетный трансферт Пенсионному фонду на 500 млрд рублей.

Ограничения выплат касаются россиян, которые решили передать 6% из 22% пенсионных взносов в негосударственные пенсионные фонды. Теперь из этих средств будут производиться выплаты нынешним пенсионерам. Накопления же будут, продолжать формироваться по так называемой балльной системе.

Напомним, что это уже пятое продление моратория ‒ первый раз это случилось в 2014 году. Тогда российские власти отмечали, что такая мера будет действовать не больше года.

ТАСС