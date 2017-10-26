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Новости

Украинская чиновница отказалась в российском эфире говорить на русском языке

"ДС"
26 октября 2017

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык во время включения в прямом эфире российского телеканала

Журналисты “Дождя” решили взять у чиновницы комментарий относительно освобождения заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Джапарова начала говорить на украинском языке, после чего ведущая Анна Монгайт прервала ее, объяснив, что в эфире отсутствует переводчик и попросила замминистра перейти на русский язык. В ответ на это Джапарова заявила, что как официальное лицо может говорить только на украинском языке.

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“Я извиняюсь, но я официальное лицо, поэтому вынуждена разговаривать на украинском языке. Это мой осознанный выбор. Прошу меня извинить и понять мой язык”, – сказала она.

В результате чиновница дала комментарий на украинском языке, а ведущая “Дождя” попыталась перевести слова Джапаровой зрителям.

“ДС”

Tags: Джеппар, Дождь, русский язык

© Гуляй Поле

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