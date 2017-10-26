В результате совершенного в Киеве теракта погибли два человека

После обвинений Суркова в причастности к организации терактов, в Киеве прогремел взрыв. Ранены два человек, двое погибли.

Вечером 25 октября в Киеве недалеко от входа в здание телеканала «Эспрессо ТВ» прогремел взрыв. В результате совершенного теракта погибли два человека и получили ранения народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук и политолог Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.. Так совпало, что накануне в своем интервью Ксения Собчак назвала Владислава Суркова ответственным за смерти украинцев и организацию террористических актов в Украине.

Про совершенный теракт возле «Эспрессо ТВ» достоверно известно следующее, по имеющейся информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

В результате взрыва погиб гражданин, личность которого пока не установлена. Ранения от взрыва получили сам народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и помощник-охранник народного депутата. Они получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы. Врачи оказывают им срочную медицинскую помощь.

Позже было сообщено о смерти раненого в результате теракта помощника-охранника народного депутата Игоря Мосийчука.

В жилых домах вокруг выбиты стекла. Судя по всему, мощность взрыва былое не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Ночью, на месте теракта работали специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям и следственно оперативная группа, устанавливая обстоятельства совершенного покушения.

Одним из первых об этом сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко. Он обнародовал в числе первых информацию о взрыве возле телеканала «Эспрессо ТВ», в результате которого был ранен депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала.

«Только что, на выходе из телеканала «Эспрессо» произошел террористический акт», –отметил Геращенко, как сообщает «Цензор.нет»

Напомним что ранее такая же участь постигла журналиста Павла Шеремета, сотрудника ГРУ – Максима Шаповала, Полковника контрразведки Юрия Возного, подполковника Хараберюша. 27 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас» был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, в этом убийстве подозревают связанного со спецслужбами российского криминального авторитета Владимира Тюрина. Последний бывший гражданский муж Марии Максаковой, вдовы Денис Вороненкова.

Полиция и Служба Безопасности Украины прилагают все усилия для раскрытия данного террористического акта.

Одна из версий следствия в числе прочих – действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста.

В тоже время российская телеведущая Ксения Собчак считает помощника российского президента Владислава Суркова ответственным за войну в Украине. Ксения Собчак заявила об этом во время интервью блогеру Юрию Дудю, который она дала накануне теракта.

«Я к Суркову отношусь, как к человеку, который на сегодняшний момент ответственный за то, что происходит в Украине. Я считаю, что на сегодняшний момент у него на руках кровь. Для меня эта ситуация выглядит так», – подчеркнула Собчак, в своем заявлении.

Она отметила, что решение Владислава Суркова «ввязаться в Украину» – огромная ошибка помощника Владимира Путина и она не знает, «как это в дальнейшем исправить».

Ранее Ксения Собчак сделал сенсационное заявление от украинской принадлежности Крыма.

“Гуляй Поле”