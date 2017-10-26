Больше всего боевиков–иностранцев воющих за ИГ из России

Эксперты подсчитали что почти каждый десятый воющий в рядах ИГ иностранец – гражданин России

Сообщение об этом со ссылкой на доклада американской консалтинговой компании Soufan Group опубликовала на своих страницах “Новая Газета”.

Россия обошла другие страны по числу граждан, которые отправляются воевать на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирию или в Ирак. Это следует из доклада американской консалтинговой компании Soufan Group, оказывающей консультации по безопасности.

По подсчетам авторов доклада, сейчас в рядах ИГ воюют 3417 россиян. На втором месте в списке «экспортеров» бойцов в ИГ значится Саудовская Аравия (3244 человека), третью строчку занимает Иордания (3000 граждан). На четвертом месте Тунис, 2926 граждан которого отправились воевать в ряды ИГ, и на пятом — Франция, 1910 граждан которой воюют на стороне террористической организации.

Также эксперты указывают число боевиков, вернувшихся в свои родные страны после участия в военных действиях на стороне ИГ. По данным Soufan Group, из рядов ИГ в Тунис вернулось 800 человек, в Саудовскую Аравию — 760, в Россию — 400 воевавших за исламистов, в Иорданию — 250, во Францию — 271.

При этом президент России Владимир Путин ранее в интервью телеканалу «Мир» заявил, что на стороне «Исламского государства» воюет более четырех тысяч россиян.

«По разным подсчетам примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюет в Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ. Ну, где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть меньше половины — из России», — отмечал президент.

Путин тогда допустил аннулирование решений о выдаче гражданства вступившим в ИГ.

Напомним, в конце марта стало известно, что ИГ создало несколько русскоязычных редакций, которые с помощью интернета распространяют фильмы и электронные журналы для выпуска пропаганды.

“Новая Газета“