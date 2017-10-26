Российские депутаты требуют наказать Собчак за “украинский Крым”

В Государственной думе России ряд политиков высказали свое возмущение словами претендента на должность президента РФ о том, что «Крым украинский».

В частности, депутат от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить слова Ксении Собчак на соответствие российскому законодательству.

Он утверждает, что слова Собчак «оправдывают осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России».

В свою очередь другой депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал заявление Собчак «преступлением» и призвал «посадить» ее на пять лет.

Напомним, что сама не считает, что ее можно судить за слова о Крыме.

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, − политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», − сказала Собчак.

«Радио Свобода»