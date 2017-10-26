“Крым украинский” по приказу Кремля

Журналист и возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак на пресс-конференции 24 октября заявила, что Крым принадлежит Украине и был отнят Россией в нарушение Будапештского меморандума. Что указывает на то, что она баллотируется в президенты по жесткому приказу Кремля?

Поскольку кандидат в президенты Ксения Собчак – проект Кремля, она же не должна выходить и говорить: “Я за Путина”. Она должна говорить: “Я против Путина. Я представляю оппозиционную точку зрения”. Это ее роль в этом спектакле. Она в соответствии с ролью себя и ведет. Более того, она формулирует такие резкие оценки, которые в России относительно мало кто поддерживает. Потому что, во-первых, ей нет нужды гоняться за большим количеством тех, кто за нее проголосует. Во-вторых, как раз такие резкие оценки, которые не совпадают с мнением большинства жителей РФ, работают на то, чтобы показать, насколько слабы, непопулярны и невлиятельны прозападные либеральные силы. Так что она все делает, как и было задумано.

Она и дальше будет Путина критиковать, и достаточно энергично. Просто не переходя на личности и не задевая темы, связанные с личными деньгами, то есть те, которые Путину неприятны и для него лично болезненны. А политически она, безусловно, будет именно его критиковать. Кого же еще?

По российскому закону, который ради Собчак никто же не изменит, в президенты можно идти или от партии, которая представлена в Думе либо имеет там какое-то количество голосов (“Яблоко”, например) – но у Собчак нет никакой партии, вообще никакой, – или собрав не менее 300 тысяч подписей по всем регионам России. У Собчак нет организации, она должна вот сейчас, с колес, создать организацию, которая за полтора-два месяца соберет по всем регионам России 300 тысяч подписей, но не более двух тысяч в каждом регионе. И это должны быть подписи такого качества, чтобы их зарегистрировала ЦИК. То есть нужно раздать деньги местным конторам – ЖЭКам или каким-то бюро, чтобы те собрали подписи. Этот номер нереален – потому что если администрация президента не захочет, то ЦИК эти подписи не зарегистрирует. Кроме того, за месяц создать организацию, которая во всех регионах соберет 300 тысяч подписей, практически нереально.

Второй момент – деньги. В России просто нет таких сумасшедших олигархов, которые будут давать деньги против желания администрации президента. Естественно, ни одного шанса у Собчак нет – все это прекрасно знают. Тогда зачем давать деньги? Кому нужны проблемы? И ради чего?

Следовательно, по двум этим позициям – организационная работа и деньги – очевидно, что Собчак может действовать даже не с согласия, а только по жесткому приказу Кремля. А Кремлю это нужно для оживления этого абсолютно мертвого действа, которое невозможно смотреть (президентских выборов в РФ, – “Апостроф”). Кроме того, Собчак должна показать, насколько маловлиятельные и малопопулярные либералы, что, мол, вообще либералы – это просто шуты гороховые, клоуны вроде нее.

Леонид Радзиховский, “Апостроф”